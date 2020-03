The Woman Who Left, la recensione del film Leone d'Oro

Lav Diaz è più di un simbolo per il proprio Paese, le Filippine, nonché uno dei cineasti più amati dalla critica e dagli appassionati del cinema d'autore. Un regista senza mezze misure, che mette il film davanti a tutto, pubblico incluso. I suoi lavori sono infatti vere e proprie opere fiume che raggiungono lunghezze estreme - alcune si avvicinano alle dieci ore complessive o più - e raccontano storie spesso amare e dolorose. Vicende che riflettono con lucidità sui drammi di una nazione ricca di problemi, dove la povertà e la violenza viaggiano di pari passo.

Dopo aver vinto il Pardo d'Oro nel 2014 con Mula sa kung ano ang noon, Diaz celebra un doppio riconoscimento soltanto due anni dopo. Il primo è il Premio Alfred Bauer al Festival internazionale del cinema di Berlino per Hele sa hiwagang hapis e solo qualche mese dopo ottiene il Leone d'oro a Venezia per The Woman Who Left, dalla durata "relativamente breve" rispetto ad altri tasselli della sua filmografia: tre ore e quarantasei minuti.



Il vento della libertà

Horacia Somorostro si trova rinchiusa da 30 anni in un carcere femminile, immerso nella giungla, per un delitto che non ha commesso. Qui la donna, più acculturata rispetto alle sue compagne di cella, veste il ruolo di una sorta di saggia maestra alla quale le più giovani prigioniere guardano con rispetto. All'inizio del film è proprio una delle detenute a lei più vicine, già condannata per un altro omicidio, a confessare di essere stata l'esecutrice del crimine del quale è accusata Horacia che così, da un giorno all'altro, ottiene la libertà. Dopo aver fatto ritorno a casa ed essersi riunita con la figlia, scopre che il marito è morto da tempo e che l'altro suo figlio è scomparso nel nulla.

La donna, senza più nulla da perdere e con una notevole somma di denaro a propria disposizione, decide così di vendicarsi sull'uomo che le ha rovinato la vita. Il suo vecchio fidanzato Rodrigo, una delle persone più potenti della città, aveva infatti complottato ai suoi danni quando lei lo aveva lasciato per il suo futuro compagno, organizzandone l'arresto e montando il caso ad hoc. Ora Horacia ha tutte le intenzioni di fargliela pagare.

Il cinema del reale

Lunghe inquadrature fisse che permettono di esplorare appieno la relativa ambientazione, trasportando di fatto lo spettatore all'interno della storia e del film stesso. Lav Diaz non tradisce i canoni del suo stile, poeticamente asettico, e in The Woman Who Left trova la perfetta chiave di lettura estetica per imprimere a fondo non solo la sua idea di cinema ma anche il cuore di una narrazione che si prende i suoi tempi, catapultando di fatto l'osservatore nelle vesti di passivo co-protagonista. Già dai primissimi istanti, con la radio locale che testimonia dell'ingestibile situazione dei sequestri (siamo nel 1997, ma oggi non è molto diverso), la vicenda ci trascina in una realtà cupa e tragica. Realtà popolata da reietti in cerca di una possibile quanto difficile redenzione.

Il personaggio - alpha e omega - di Horacia, che indosserà poi i panni della combattiva alter-ego in incognito Renata, racchiude al meglio tutte le vicissitudini di un Paese dove la violenza domina la pressoché totalità degli strati sociali.



Il recitato racconto iniziale, interrotto a metà, viene ripreso nel dolceamaro tassello pre-finale ed esprime in forma verbale il senso di quanto assistito nel corso delle quasi quattro ore di visione, con lo struggente epilogo volutamente aperto che simbolizza ancora una volta i mali del mondo.

Diaz, anche sceneggiatore e produttore, dissemina false piste e utilizza le molteplici figure secondarie, individui dimenticati da tutti e costretti a vivere "giorno per giorno", quali cantori di un inferno contemporaneo illuminato qua e là da momenti di tenerezza e speranza. Quella sempre e comunque presente anche nelle pagine più tragiche.



L'arte al servizio della storia

The Woman Who Left vive su un'impostazione base inframezzata solo per una manciata di minuti da un parziale cambio di riprese, con soggettive inaspettate, sfocature e un accenno a sorpresa di colonna sonora in sottofondo, per il resto totalmente assente.

Il film, nella sua formula da cinema primigenio, accompagna le estatiche immagini (la splendida fotografia, curata dallo stesso regista, eleva il bianco e nero a livelli di pura arte) con i rumori di fondo della quotidianità.



Fra il traffico o il frinire dei grilli, Lav Diaz ci immerge ancor più nel contesto di questi uomini e donne persi per le strade di una città dominata dalla corruzione e dalle ingiustizie (con tanto di scala sociale e lotta tra ricchi e poveri sempre più attuale sul grande schermo).

La messa in scena asciutta racchiude dentro la propria essenza una moltitudine di emozioni e di spunti di riflessione, con tanto di discorsi sulla fede che fanno capolino proprio tramite la pedina più inaspettata, e che mettono in nuova luce l'evento clou che determinerà l'esito della principale story-line.