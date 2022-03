The Weekend Away Recensione: il thriller al femminile che conquista Netflix

Sei giovane, bella, hai appena divorziato e hai voglia di staccare. Anzi, te lo meriti proprio. Con queste premesse comincia "la vacanza" di The Weekend Away, il nuovo thriller dalle sfumature psicologiche di Kim Farrant, regista australiana nota per i ruoli intensi che ha dato a grandi donne, tra cui Nicole Kidman in Strangeland e Noomi Rapace in Angel of Mine. Con questi film, Farrant ha sempre mostrato un lato molto umano e nello specifico, molto "donna" nelle sue storie ed è anche per questo che non dovrebbe sorprendere che sia voluta approdare su Netflix per raccontare un'altra storia, tutta al femminile: The Weekend Away ripercorre le vicende di due amiche che decidono di trascorrere un fine settimana insieme in Croazia, per stare insieme dopo tanto tempo e staccare un po' dalle loro vite. La pellicola fa parte dei film Netflix di marzo 2022 ma, già che ci siete, date un occhio anche alle serie Netflix di marzo 2022.



Viaggio in Croazia

Beth, interpretata dalla protagonista di Gossip Girl, Leighton Meester, ha una figlia molto piccola e un matrimonio non esattamente idilliaco, mentre Kate (Christina Wolfe) ha da poco divorziato. Le due si ritrovano in una soleggiata e colorata Croazia che grazie anche ai poteri del Dolby Vision ispirano sin da subito negli spettatori effettivamente una gran voglia di "weekend away".

Ma la vacanza si trasforma ben presto in un incubo: Kate, la mattina dopo una lunga notte di follie, sparisce e Beth non ricorda nulla, se non qualche immagine e frase sporadica, per colpa di una feroce sbornia. In un ritmo accurato e credibile, Beth scopre che la scomparsa della sua amica potrebbe essere collegata a ben altro e più cerca di risolvere questo mistero, più la trama si infittisce e diventa pericolosamente torbida. Nonostante gli intrecci riescano a sorprendere e fino alla fine risultino non del tutto credibili, ma abbastanza avvincenti, The Weekend Away non spicca sopra la media dei film del genere thriller, fa il suo e nulla di più. La caratteristica per cui merita una menzione d'onore, però, è il messaggio dietro le righe, rivolto alle donne, agli uomini e a tutto il mondo.



Perseverante e fiduciosa: profilo di una detective donna?

Beth non è una detective, è una madre che ha voglia di tornare a casa dalla sua bambina piccola, ma vuole comunque fare chiarezza sulla scomparsa della sua migliore amica: ciò che spicca in The Weekend Away è la scelta di una sceneggiatura, tratta dall'omonimo romanzo di Sarah Alderson, che tutto sommato cattura l'attenzione, non si risolve subito in deduzioni scontate e banali e sa intrattenere.

Come accennato poco sopra non è perfetta e pecca di qualche falla, soprattutto di carattere e di credibilità in corso d'opera. Difficile credere che la polizia e i "veri" detective non svolgano le indagini altrettanto bene quanto una normale cittadina. Non abbiamo assistito a nessuna perquisizione, gli interrogatori sono frettolosi e pressapochisti. Tuttavia, l'attenzione è tutta spostata sulle azioni di Beth e gli spettatori potrebbero così perdonare il poco carisma dei personaggi e le domande che restano senza risposta. Il tono psicologico del titolo e il movimento che segue velocemente il pensiero riescono a sopperire ai piccoli difetti di The Weekend Away, tra cui spiccano le poche scene d'azione e il montaggio. Alcune riprese e inquadrature sono armoniose e azzeccate, in particolare quando viene coinvolta la bellezza della Croazia. C'è tanto colore, luce ed estetica per un film a tinte "oscure". Eppure manca anche in questo caso la coerenza, soprattutto quando vengono fatte delle scelte che si discostano dal regime scenografico adottato nella maggior parte dei casi.



Sin dall'inizio ciò che colpisce è la caratterizzazione della protagonista e della figura femminile: sembra che nessuno sia interessato al fatto che Kate sia scomparsa, tranne una detective. Ad aiutare Beth è un taxista con un triste passato che riguarda sua moglie e, diciamolo, i ruoli maschili in generale non fanno proprio una bella figura. Ecco che così, anche (soprattutto) nel finale, The Weekend Away cerca di differenziarsi per la sua trama a favore delle donne, una rivincita che ha il sapore di una morale: "il tuo cuore è la tua guida". E a quanto pare l'amicizia può bastare per una giovane madre a risolvere anche un caso, lottando contro tutti, anche se stessa.