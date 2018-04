The Week Of, recensione del film Netflix con Adam Sandler e Chris Rock

Sono passati quasi tre anni dall'uscita di Pixels, l'ultimo lungometraggio cinematografico (per ora) in cui Adam Sandler appare in carne ed ossa: già prima che quel costoso insuccesso arrivasse nelle sale, il comico aveva infatti firmato un accordo esclusivo con Netflix, impegnandosi a produrre e recitare in quattro film (successivamente divenuti otto) per la piattaforma di streaming. Un'alleanza vantaggiosa per entrambi, dato che la filmografia di Sandler gode di grande successo sul servizio ed egli può così continuare a sfornare commedie di dubbio gusto senza preoccuparsi degli incassi che al cinema erano in fase discendente.

Se si esclude un progetto acquistato da Netflix al di fuori del pacchetto predeterminato, ossia The Meyerowitz Stories, c'è comunque stata una leggera progressione da un film all'altro in termini artistici, arrivando dall'insopportabile The Ridiculous 6 all'innocuo e a tratti simpatico Sandy Wexler. L'ultimo tassello del patto originale, The Week Of, conferma questa tendenza, merito (forse) soprattutto del nome presente in cabina di regia: non si tratta infatti di uno dei sodali fissi di Sandler come Frank Coraci o Dennis Dugan, bensì di Robert Smigel, noto umorista americano celebre per i suoi sketch animati nell'ambito di Saturday Night Live (vedi la parodia supereroistica The Ambiguously Gay Duo) e già uno dei firmatari della sceneggiatura di Zohan - tutte le donne vengono al pettine, una delle commedie più apprezzate del filone sandleriano.

In mano sua questa storia di due famiglie, unite dai preparativi di un matrimonio nei sette giorni che mancano alla cerimonia, diventa un prodotto relativamente grazioso, abbastanza lontano dagli eccessi goliardici e immaturi tipicamente associati alla comicità di Sandler, per l'occasione spalleggiato dall'amico Chris Rock.

I padri degli sposi

La comicità punta sul contrasto tra i due uomini in termini di ceto sociale, accomuniti dal matrimonio tra i rispettivi figli: Sandler è orgogliosamente working class, un proletario di Long Island che insiste a voler pagare per il matrimonio sebbene ciò richieda delle strategie di budget un po' insolite; Rock invece è un medico di successo, benestante, che vorrebbe contribuire economicamente alle nozze ma deve invece fare i conti con la collisione socio-culturale tra le due famiglie. L'alchimia collaudata tra i due protagonisti, frutto del loro sodalizio ai tempi di Saturday Night Live (da cui proviene anche Rachel Dratch, esilarante interprete della moglie di Sandler), è l'ingrediente principale dell'esito tutto sommato positivo di un film che abbandona la classica formula sandleriana dei viaggi esotici e delle bravate goliardiche tra amici per concentrarsi invece su una dinamica piuttosto verosimile tra due mondi in collisione, seppure con qualche ingrediente riconoscibile (il sempre affidabile Steve Buscemi, collaboratore ricorrente di Sandler). In questo caso si può dire che la presenza in cabina di regia di Smigel, cineasta capace di avere un'identità propria anziché sottostare del tutto alla volontà del protagonista (al netto di alcune soluzioni visive che ricordano il peggio delle produzioni in proprio di Netflix), ha fatto la differenza, ma è anche molto probabile che The Week Of sia un'eccezione all'interno del filone Sandler-streaming. In altre parole, divertiamoci mentre ne abbiamo ancora l'occasione.