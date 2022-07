The Twin - L'altro volto del male Recensione: un horror derivativo

In he Twin - L'altro volto del male, Rachel, suo marito Anthony e il loro figlio Elliot hanno abbandonato la caotica New York per cercare pace e serenità in una cittadina finlandese: la famiglia infatti deve ancora metabolizzare il lutto di Nathan, il gemello di Elliot che ha perso la vita in un incidente stradale. Durante un'escursione nei boschi che circondano la nuova casa, Elliot scopre un luogo dove poter esprimere desideri e stringe un patto affinché uno di questi si desideri.



Ma da quel momento il bambino sembra come ossessionato dalla figura del fratello scomparso, una paranoia che ben presto assilla anche Rachel e che sembra essere confermata dopo l'incontro con Helen, un'anziana abitante del posto che la avverte del grave pericolo che sta correndo. Elliot manifesta disturbi sempre più evidenti e sostiene di essere Nathan, mentre la madre scopre dei segreti sempre più inquietanti che riguardano la comunità dove si sono appena trasferiti. Giorno dopo giorno, il pericolo è sempre più tangibile e la donna non sa più a cosa e a chi credere...



The Twin - L'altro volto del male: niente paura

Dopo aver sbancato i botteghini in diversi Paesi del Sud America, sbarca anche nelle sale italiane - trovate qui tutte le uscite in sala di luglio 2022 - quest'horror di produzione finlandese diretto da Taneli Mustonen. Un nome non certo nuovo quello di Mustonen per gli amanti del genere, giacché proprio a lui si deve un piccolo cult dello scorso decennio quale Lake Bodom (2016) - leggete qui la nostra recensione di Lake Bodom - che riusciva a rivitalizzare in maniera energica, e con la giusta dose di violenza, il filone slasher, prendendo per di più spunto da una storia vera che sconvolse la città di Espoo nel 1960.

Se in quel caso il regista era riuscito a trovare il giusto equilibrio tra la chiave citazionista e dinamiche più personali, con The Twin - L'altro volto del male non è stato capace di sfruttare a fondo il fascino dell'ambientazione e, complice anche la balbettante sceneggiatura, ha finito per mettere in scena un'opera derivativa che finisce per cedere, minuto dopo minuto, sotto il peso delle proprie ambizioni.



Questa l'ho già vista...

Perché sulla carta ci troviamo infatti davanti ad un film fin troppo ambizioso, che nella sua ricerca di esaltare alcuni topoi archetipici non fa altro che (ri)cadere in sviste evitabili e in infelici falle narrative, con un fastidioso sapore di déjà vu che fa ben presto capolino. L'escamotage del gemello non è certo un qualcosa di originale e se per di più il tutto viene forzatamente collegato a risvolti che richiamano un classico dei classici come Rosemary's Baby (1968), la frittata è fatta.

Nella seconda parte The Twin - L'altro volto del male affastella una serie infinita di colpi di scena, purtroppo figli di luoghi comuni che uno spettatore avvezzo al genere troverà più che scontati, e si instrada verso un epilogo non solo improbabile ma anche improponibile se si intende mantenere una parziale coerenza di fondo alla società contemporanea, dove le colpe - perlopiù evidenti come in questo caso - dovrebbero essere pagate dai colpevoli.



Qui invece tra un misticismo superficiale richiamante ipotetici culti pagani / satanici, allucinazioni e sogni ricorrenti e liti coniugali in corso, la storia perde coerenza minuto dopo minuto e se almeno la protagonista Teresa Palmer si impegna a dar vita alla figura di una madre tormentata, lo stesso non si può dire del regista. Gli spaventi sono infatti i grandi assenti, per via di una regia anonima che va di pari passo con i passi falsi del racconto e alla fine è la noia a regnare sovrana.