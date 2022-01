The Tender Bar Recensione: un film ispirato con un grande Ben Affleck

The Tender Bar (Il bar delle grandi speranze) è il nuovo lungometraggio che segna il ritorno alla regia di George Clooney dopo The Midnight Sky, uscito nel 2020 in esclusiva per Netflix (per l'occasione vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di The Midnight Sky). Il film, ispirato all'omonimo libro di memorie del giornalista Premio Pulitzer J.R. Moehringer, vede una sceneggiatura di William Monahan (Le crociate - Kingdom of Heaven, Sin City - Una donna per cui uccidere), vincitore dell'Academy Award, nel 2007, per il copione di The Departed - Il bene e il male di Martin Scorsese. Una grande storia, apprezzata soprattutto a livello giornalistico, che è stata riproposta su Prime Video (qui le uscite Amazon di gennaio 2022) con una coppia regista-sceneggiatore davvero insolita e potenzialmente validissima.



Come punta di diamante del casting è presente uno strepitoso Ben Affleck (The Last Duel, Triple Frontier) nei panni del mentore per eccellenza del protagonista J.R. (Tye Sheridan da ragazzo, Daniel Ranieri da bambino), suo zio Charlie: una figura eclettica, un barista dal cuore d'oro, dai sani principi e con alle spalle una cultura sconfinata, maturata in anni e anni di letture. Il lungometraggio, presentato in anteprima al BFI London Film Festival e arrivato sulla piattaforma streaming sopracitata il 7 gennaio 2022, è un racconto di formazione commovente, intenso e ispiratore, mancante però di un'organicità registico-narrativa che non permette sempre di legare in modo efficace le varie sequenze filmiche che alcune volte risultano troppo staccate dal resto della storia.



The Tender Bar: l'ambizione plasma la nostra esistenza e ci salva la vita

The Tender Bar ruota intorno ad una tematica ben precisa: il sogno di diventare uno scrittore del protagonista. In tal senso, il film va visto come un vero e proprio viaggio in cui J.R. insegue questa ambizione con tutti i mezzi a disposizione e ciò permette al sognatore di Yale di salvarsi, elevandosi da una situazione familiare disastrata.



La pellicola è anche un elogio delicato e sentito a tutte le figure di riferimento che sono un faro della nostra esistenza: nel caso del protagonista, suo zio Charlie che, in mancanza del padre, un dj alcolizzato violento (Max Martini), lo cresce nel suo bar, tra incontri filosofici con i clienti, tanti libri e perle di saggezza trasmesse dal bancone. Anche la madre del giovane, Dorothy (Lily Rabe) ha un ruolo chiave: una donna coraggiosa che si è sempre battuta per l'istruzione di suo figlio e per fargli avere un futuro migliore del suo, braccata da un matrimonio che, anche se è finito, ha continuato a rovinargli la vita. La sceneggiatura, se da un lato dipinge questi personaggi con naturalezza estrema e con efficacia, senza nessuna sovrastruttura narrativa, dall'altro lavora egregiamente sui dialoghi che mettono in evidenza il potere delle parole e l'importanza delle ispirazioni, quest'ultime al centro di una scena ambientata a Yale, dove l'insegnante di lettura di J.R. spiega che gran parte della letteratura occidentale si basa sull'Iliade e l'Odissea.



Monahan, però, descrivendo così minuziosamente l'impatto dello zio Charlie sul nipote, sembra farci capire che i riferimenti, nella vita, non devono essere statici e intoccabili come i poemi di Omero, ma degli insegnamenti dinamici come i tanti racconti "da bar" di Charlie che sono quelli che alla fine hanno la presa più suadente e impattante per il personaggio principale. Se a livello tematico il copione di The Tender Bar dà effettivamente il suo meglio, dimostrando di essere ricco di spunti di riflessione, a livello strutturale il risultato non è ugualmente efficace.



Piccole scene indipendenti di unico grande quadro

Le varie sequenze, infatti, sia dal punto di vista registico che narrativo sembrano troppo scollegate tra loro come delle piccole scene indipendenti alle quali manca un filo logico unitario. Nel caso della sceneggiatura, si ha l'impressione di essere di fronte a discorsi incompiuti che necessitano di un quadro d'insieme più ampio da valorizzare appieno. Parlando del lato registico, invece, per quanto ci sia un'uniformità stilistica data da una fotografia luminosa e cromaticamente suggestiva, le inquadrature sono frammentate, dei piccoli scenari che funzionano nella loro indipendenza, ma che non sempre fanno parte della dimensione filmica nella sua interezza.

A questa mancanza di unità contribuisce anche un montaggio fin troppo serrato che, saltando in alcuni casi da un contesto all'altro, non si sofferma a volte su alcuni momenti che andavano effettivamente approfonditi su schermo. In generale, George Clooney usa la camera con saggezza, lavorando su grandi tematiche in modo spontaneo e molto figurativo. L'autore valorizza l'intero viaggio di J.R. mettendo a fuoco l'importanza del confronto sociale, la forza della famiglia e gli affetti, il valore profondo dei sogni.



Detto questo, se a livello tematico ci sono dei cortocircuiti, Ben Affleck è a tutti gli effetti l'elemento più centrale, in quanto riesce ad unire i vari punti sia narrativi che registici di The Tender Bar, senza nulla togliere agli altri attori che sono comunque bravissimi, ma non spiccano come lui. La sua interpretazione è straordinaria: una performance toccante, che dimostra non solo l'incredibile duttilità dell'artista, ma anche la sua capacità di trasmettere emozioni intense riuscendo ad entrare nell'animo più profondo del suo personaggio su schermo.



Degna di menzione, inoltre, è la contestualizzazione storica operata sia da Clooney che da Monahan, che contribuisce a rendere il racconto non solo verosimile, ma anche affascinante. Gran cura, in particolare, è stata riposta nella scelta della colonna sonora, che vede la presenza di brani storici del periodo come Radar Love dei Golden Earring, A Long Time Ago di Jim Croce, Dancing in the Moonlight dei King Harvest, 50 Ways to Leave Your Lover di Paul Simon e molte altre.