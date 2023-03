The Strays Recensione: su Netflix un thriller da non lasciarsi scappare

Disponibile dal 17 febbraio su Netflix (per rimanere aggiornati, invece, vi consigliamo i film Netflix in arrivo a marzo 2023 e le serie Netflix di marzo 2023), il britannico The Strays è una buona soluzione per coloro i quali cercano un thriller psicologico con cui passare la serata. Scritto e diretto da Nathaniel Martello-White, The Strays è "figlio" dell'horror sociale salito alla ribalta con Jordan Peele e i suoi Scappa-Get Out e Us. Un figlio, cinematograficamente parlando, che ha ripreso tanto (forse troppo) dai "genitori" e che, come il migliore dei surfisti, ha cavalcato l'onda nel momento più propizio. Anche se ormai sono passati anni dalla loro uscita, i sopracitati titoli diretti da Peele continuano ad influenzare un certo tipo di cinema che vive di critica sociale. Nonostante ciò, il film di Martello-White resta comunque un buon intrattenitore e assoluto padrone delle tematiche che ha deciso di trattare.



L'identità e la non accettazione di sé tormentano la protagonista. Il volersi uniformare a tutti i costi ad una società che guarda costantemente con pregiudizio chi non ha la pelle bianca, fa di Neve - questo è il nome della protagonista - un personaggio tutt'altro che positivo. Per le azioni compiute in passato e che ripeterà nel suo nuovo presente, è impossibile prenderne le parti. Infatti, è proprio l'ambiguità del suo agire che permette al film di mantenere lo spettatore sul filo del rasoio.



A volte ritorna (no)

Neve (Ashley Madekwe) ha una vita che, vista al di fuori, sembra perfetta. Vive in una bellissima e lussuosa casa ed è vicepreside della scuola privata frequentata da uno dei suoi due figli. Anche il rapporto con il marito è stabile, tra romanticismo e intimità vissuta con evidente trasporto.

Raggiunta la fatidica posizione sociale e inseritasi ufficialmente nel quartiere, decide di organizzare nel suo giardino una festa di beneficienza. Più che per intenti benefici, la sua è voglia di mostrare e dimostrare chi è diventata. Questo bisogno nasce dall'essere una donna di colore. Neve cerca di nascondere di avere la pelle nera utilizzando quantità sproporzionate di fondotinta per schiarirsi il viso e coprendo i suoi capelli ricci sotto delle parrucche già acconciate. Inoltre, impedisce ai figli di avere a che fare con qualsiasi cosa si avvicini alla cultura afroamericana, nonostante sia componente fondamentale all'interno della loro famiglia. L'atteggiamento paranoico di Neve è sempre più preponderante. Perché si comporta così? La risposta, così come molte altre, arriverà quando il passato della donna tornerà a farle visita in modo inaspettato e pericoloso.



Anni e anni di film di genere ci hanno abituato ad avere un'eroina per cui tifare - la famosa final girl - con cui, volente o nolente, si instaura un rapporto emotivo che, crescendo, ci porta fino allo scontro finale con il villain di turno.

Lo sceneggiatore -e regista- di The Strays scrive il personaggio di Neve come se fosse lei il cattivo della storia, celato sotto le mentite spoglie di madre, moglie e donna. Questa scelta un po' fuori dai canonici archetipi risulta funzionale al significato e alle tematiche sociali di discriminazione, razzismo e pregiudizio del film. Prima di diventare una donna appartenente alla classe agiata inglese, Neve era tutt'altro. Aveva un'altra identità e un'altra vita, messa da parte al momento opportuno. Si sa però, come vanno a finire queste cose. Non è perché si nasconde la polvere sotto il tappeto che il pavimento può considerarsi pulito. E così, all'improvviso, il suo passato (la metaforica polvere) si presenta alla porta, chiedendo conto e ragione delle azioni riprovevoli da lei compiute anni prima. Geniale, a tal proposito, l'espediente del prurito alla testa, quasi fosse un segnale di avvertimento. Aver rinnegato sé stessa, il suo essere afroamericana e la cultura della sua gente, non porterà che guai e i privilegi ottenuti con fatica crolleranno come un castello di carte. Neve è in tutto e per tutto un antieroe.



Un finale sconcertante

Per tutta la sua durata (poco più di un'ora e mezza), la sensazione è quella di star assistendo all'ennesimo film di genere che è un perfetto mix tra intrattenimento e critica sociale. Nulla di male in questo, ma forse è passato troppo poco tempo dal pluripremiato Scappa-Get Out di Jordan Peele per farne, in un certo senso, un remake non ufficiale. Tuttavia, accanto al presentimento di star vedendo qualcosa di visto e rivisto, si insinua un'altra idea, ovvero che The Strays non finirà come ci potremmo aspettare.

Infatti, è proprio il finale a sorprendere, scompaginando tutte le carte e lasciando un retrogusto di amaro in bocca. Da thriller psicologico, The Strays diventa un home-invasion alla Funny Games di Haneke. Neve, arrivata al limite, non crolla come potremmo aspettarci. Sta al gioco, ci spiazza con i suoi modi gentili e i suoi comportamenti accomodanti, ma è tutta una farsa. Il perché lo rivelano gli ultimi minuti, quando anche il titolo del film assume un senso, sia per lei che per chiunque abbia avuto a che fare con la sua persona.



Si arriva ad un punto in cui è scomodo persino tifare per qualcuno in mezzo a questa baraonda di segreti, vendetta e rivalsa. L'unica cosa che resta da fare è godersi lo spettacolo. Tirando le somme, è il personaggio di Neve e la sua evoluzione a salvare The Strays dall'essere un copia e incolla di esempi ben più illustri. Accorgimenti narrativi e stilistici hanno permesso di costruirle intorno un background efficace, capace di esaltare la sua anomala esistenza all'interno del cinema di genere.

Si dice che bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare. In questo caso, bisogna riconoscere al regista d'aver creato un personaggio molto forte in tutti i sensi, che porta a riflettere sull'importanza che diamo al nostro passato e il posto che decidiamo di dargli. Il buon vecchio Rafiki de Il re leone diceva che dal passato si può scappare oppure imparare qualcosa. Ecco, forse Neve avrebbe dovuto ricordarsene.