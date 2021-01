The Rope Curse 2, la recensione dell'horror Netflix

Huo-ge è un prete taoista che dopo aver assistito al sacrificio del suo maestro, perito dopo la lotta contro un crudele demone, non si è mai del tutto ripreso, nonostante il defunto in punto di morte abbia affidato a lui il ruolo di suo erede.

Jia-min è una ragazza adolescente, orfana di genitori e dotata di poteri sensitivi, che vive con la zia, sposata a un uomo violento che quando fa ritorno a casa le picchia selvaggiamente.

La giovane partecipa a una trasmissione in diretta streaming insieme a due coetanei, intenzionati a racimolare qualche soldo con le visualizzazioni su YouTube di un video a sfondo spiritico, e proprio in quest'occasione si imbatte in Huo-ge. I due si ritrovano dopo poco quando lo zio di Jia-min perde la vita a causa di un'antica maledizione e a farne le spese è la zia, ora posseduta da un'entità apparentemente inarrestabile.



Di maledizione in maledizione

Seguito di un film mai distribuito in Italia, The Rope Curse 2 riprende il tema di un'antica maledizione che, secondo le credenze folkloristiche di Taiwan, si materializzerebbe dopo che una persona si è tolta la vita tramite impiccagione.

Una delle tante ghost-story consolidate nella cultura asiatica che fa qui da base narrativa portante di un horror di media fattura, incapace di distinguersi tra le tante produzioni a tema che giungono ogni anno dal profondo est.

Se infatti quest'archetipica urban legend possiede degli spunti affascinanti, ideali per costruire un percorso tensivo degno di nota, la sceneggiatura e la relativa messa in scena non seguono le premesse iniziali e soprattutto nella prima metà generano una certa confusione nella gestione di situazioni e personaggi, trovando poi un maggior equilibrio nella seconda parte.



Un Male senza fine

Giunto in esclusiva nel catalogo di Netflix come original, The Rope Curse 2 vede il ritorno dietro la macchina da presa di Liao Shih-Han - già regista del primo episodio - e può contare su un cast affiatato guidato da Lee Kang-sheng, volto noto al pubblico asianofilo per essere l'attore feticcio del cineasta di culto Tsai Ming-liang.

Nonostante le interpretazioni più che convincenti, il film rischia in almeno un paio di occasioni di scadere nel ridicolo involontario, con sviluppi non sempre plausibili se non del tutto forzati.

A salvare in parte l'operazione ci pensa una regia più che discreta, capace di sfruttare al meglio le ambientazioni, e il ricorso a consolidati cliché di genere, tra riflessi che nascondono inquietanti presenze e i classici poltergeist, fino a una resa dei conti finale che mette in scena l'eterna lotta tra il Bene e il Male.

Con la sequenza al termine dei titoli di coda che apre a un ulteriore prosieguo, dato anche dall'effettivo passaggio di consegne visto poco prima, i cento minuti si chiudono seguendo idealmente il leit-motiv stilistico che regge l'intera visione, sospesa tra momenti più riusciti e una parziale incertezza che le impedisce di pensare, e conseguentemente di agire, in grande.