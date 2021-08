The Ride - Storia di un campione Recensione: BMX ed emozioni per tutti

In pochi conoscono la storia di John Buultjens. Senza l'uscita di questo film indipendente probabilmente sarebbe rimasta sepolta tra le tante che ogni giorno accadono nel mondo. John è diventato un campione di BMX, almeno a livello locale dato che su di lui si trovano poche informazioni, le spericolate evoluzioni in bicicletta su pista.



The Ride - La storia di un campione è uscito nel 2018 per la regia del francese Alex Ranarivelo e segue, nonostante le sua forma low-budget, tutte le regole del classico biopic moderno, dove il nostro eroe è pronto ad affrontare le sfide di un destino crudele e in parte voluto, fino alla catarsi finale. Ma andiamo con ordine e parliamo un attimo della trama.



The Ride e la rinascita

John cresce in un ambiente difficile fin da bambino, con una madre tossicodipendente che non si prende cura di lui. Un giorno insieme ad alcuni coetanei è complice di una rapina in seguito alla quale un agente di colore perde la vita e lui, additato ingiustamente come unico colpevole, viene rinchiuso in un riformatorio per ragazzini della sua età.



Qui sviluppa un razzismo sempre più forte nei confronti degli afroamericani e una rabbia insanabile contro il mondo intero, rifiutando ogni tentativo di adozione. Fino a quando da adolescente non viene finalmente accolto da una coppia mista, lei bianca e lui nero.



Dopo le iniziali difficoltà ambientali, John si appassiona alla bicicletta regalatagli dall'uomo nel tentativo di appianare i loro i complicati rapporti. E il suo futuro sembra poter prendere una svolta inattesa, almeno finché il passato non torna a bussare alla sua porta in maniera più violenta e dolorosa del previsto.

John dovrà così affrontare non soltanto gli avversari in pista, ma anche i colpi che il destino è pronto a porgli davanti: una doppia sfida da vincere a tutti i costi.



Tutto come previsto

Come potete immaginare dall'esaustiva sinossi, comunque avara di spoiler significativi ma bensì necessaria a introdurre le dinamiche della vicenda, ci troviamo davanti a uno svolgimento canonico: un nuovo inizio, riscatto centrale, potenziale ricaduta e infine... beh, sapete tutti come si concludono questo genere di pellicole edificanti.



Al lato pratico The Ride - Storia di un campione svolge il suo compito degnamente, senza eccessivi guizzi ma anche senza rovinose cadute, e lo stesso, immancabile, versante romantico è lasciato in un piacevole sottofondo senza mai prendere il sopravvento sulla storyline principale.

Che oltre a essere quella di John è anche quella della sua famiglia adottiva, sulla sua lenta costruzione del legame con quelle figure a lui così estranee e sull'approcciarsi a nuove idee e punti di vista che sopprimano tutto il suo odio latente.



La passione per la bicicletta diventa così simbolo di un qualcosa di più grande, che potrebbe dare speranza a molti giovani in condizioni simili a quelle del protagonista.

Certo, i novanta minuti di visione ricorrono a ingenuità e trucchetti melodrammatici tipici del filone, ma le buone prove del cast - in particolar modo del giovane Shane Graham e del rapper Ludacris nei panni dei due opposti e complementari - e una regia senza guizzi ma attenta e rigorosa garantiscono ciò che promettono al pubblico di riferimento.