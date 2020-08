The Rhythm Section, recensione dell'action con Blake Lively su Prime Video

Stephanie Patrick ha perso tutto quando la sua famiglia è morta in un incidente aereo. Tre anni dopo quella tragedia la ragazza è dipendente dalle droghe e lavora come prostituta a Londra. Un giorno tra i suoi clienti le si presenta Keith Proctor, un giornalista che sostiene di avere le prove che la strage non fu frutto di una semplice fatalità ma bensì causata da un attacco terroristico, poi insabbiato dal governo.

Stephanie abbandona così in fretta e furia il bordello dove viveva e si trasferisce da Proctor, ma la situazione degenera quanto questi vieni ucciso a causa sua, per colpa di un'ingenuità che l'aveva messa faccia a faccia con una delle menti dell'attentato. Ora la ragazza è determinata a scoprire l'identità della misteriosa fonte del reporter.



Atomic Blake?

Tra le più grosse delusioni dell'anno in corso, The Rhythm Section è stato un flop da record, capace di causare perdite per oltre 40 milioni di dollari pur a dispetto di un cast delle grandi occasioni e di una fonte di partenza ricca di potenzialità.

Il film è infatti tratto dall'omonimo romanzo di Mark Burnell - che si è prestato anche come autore della sceneggiatura - e in un periodo dove le eroine action sono tornate di gran moda è incomprensibile trovarsi di fronte a un'operazione così anonima e asfittica proprio in quelle dinamiche ludiche che avrebbero dovuto fare da ideale contraltare al lato drammatico del racconto.

L'operazione funziona paradossalmente di più proprio nella sua anima introspettiva, merito questo della sentita performance di un'irriconoscibile Blake Lively.

Look dismesso, occhiaie e sguardo afflitto rendono vivi e palpabili il senso di colpa e la tragedia vissuta dalla protagonista, pronta a trasformarsi in quell'angelo della vendetta che il genere ha sviscerato ormai in ogni salsa.



Cadute di ritmo e di stile

Se alcune ingenuità possono essere facilmente perdonabili, altre risultano invece figlie di un approccio stilistico completamente sbagliato e spesso tendente al gratuito.

Da scene di combattimento del tutto casuali a soggettive esasperate e prive di pathos fino a movimenti di macchina confusi e ballerini, la regista Reed Morano sembra trovarsi poco a suo agio con il genere e una ben lontana parente di colei che aveva diretto i primi episodi - pilot incluso - della serie di culto The Handmaid's Tale.

L'incrocio tra un ricercato minimalismo e dinamiche affini agli spy-movie d'ultima generazione rendono The Rhythm Section - disponibile nel catalogo di Amazon Prime Video - un calderone senza arte ne parte.

Colpi di scena che nel passaggio da carta a grande schermo perdono di equilibrio e logica narrativa e un generale senso di spaesamento che circonda la storia e i personaggi, mai in grado di appassionare realmente lo spettatore nonostante l'impegno del cast (nel quale è presente in un ruolo fondamentale anche Jude Law).

Alla fine dei cento minuti di visione, aperti a un potenziale sequel - che difficilmente verrà realizzato visto il fallimento al botteghino -, l'impressione è quella di aver assistito a una grossa occasione mancata.