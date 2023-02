The Quiet Girl Recensione: il film merita di essere agli Oscar 2023?

Deve esserci sempre il film più debole all'interno di una categoria degli Oscar. Quest'anno, per ciò che concerne la cinquina del Miglior Film Internazionale, il titolo designato è The Quiet Girl, tra le uscite in sala di febbraio 2023, la cui presenza sorprende soprattutto alla luce dell'esclusione del ben più sofisticato Decision to Leave, eliminando dalla corsa alla statuetta l'autore Park Chan-wook (di cui vi invitiamo a recuperare la nostra recensione di Decision to Leave per farvi un'idea).



Un noir elegante e stratificato, minuzioso nei dettagli e sorprendente nel montaggio diegetico, che è stato ignorato dagli Oscar per accogliere il ben più elementare lavoro dello sceneggiatore e regista Colm Bairéad, la cui storia della protagonista Cáit (Catherine Clinch) ripercorre quella di altrettanti racconti analoghi. Basterà citare un film italiano come L'Arminuta di Giuseppe Bonito, tratto dall'omonimo romanzo di Donatella Di Pietrantonio, anche in quel caso narrazione con al centro una giovanissima ragazzina destinata a lasciare per un breve periodo la sua povera casa, per giungere a lidi ben più fiorenti e aristocratici.



Una breve parentesi estiva

Stavolta, per The Quiet Girl, non è però solamente la differenza di classe a dividere le due famiglie tra cui la bambina andrà palleggiandosi. Partita da una situazione di precarietà, una dei vari figli di una mamma sempre incinta e di un padre dedito al lavoro minimo e al gioco d'azzardo, Cáit verrà portata per il periodo estivo a casa della cugina della madre.

Una parentesi breve, momentanea, che vedrà il progressivo avvicinamento della giovane non solo alla donna, ma anche al marito di quest'ultima, dapprima restio a ospitare una ragazzina estranea alla loro quotidianità rurale, fatta di acqua da prendere al pozzo e agnelli da far nascere in stalla in un'isolata fattoria dell'Irlanda. Una pellicola in cui il legame tra i personaggi si alimenterà di tantissimi non detti, di gesti piccoli, ma pieni di significato, di accostamenti e distanze che verranno tirati come una molla e che giungeranno a ricreare nelle dinamiche del trio una vera famiglia. Ma sono i segreti che a insidiare quel rapporto comunque autentico, che ha però il peso di un passato che è impossibile non veder tornare a ondate. Un momento di vita, quello per la protagonista Cáit, rappresentato da cure mai ricevute prima e premure mai neanche immaginate. Mentre, per quei due genitori surrogati, la presenza della bambina andrà a toccare corde di un nervo lasciato scoperto che entrambi credevano di aver finalmente sanato. Un vuoto che, invece, gli adulti cercheranno di colmare, dovendo scendere a patti con un dolore che non è la ragazzina a poter sopperire. Un incontrarsi di tre anime sofferenti, che insieme sapranno darsi conforto. Almeno per un istante. Almeno per il tempo di un'estate.



The Quiet Girl e tante storie simili

Funzionando nel rapporto tra uomo e natura, che riverbera nella relazione tra i personaggi e nella genuinità che inevitabilmente finirà per instaurarsi tra di loro, The Quiet Girl si nutre di una bontà frutto di profonde cicatrici, a cui lo spettatore si accosta sapendone cogliere la carezza con cui l'autore sfiora i protagonisti.

Quella che a propria volta è portato a ricevere il pubblico, condotto alla comprensione delle fragilità e delle assenze dei personaggi, che gli fa comunque notare la similarità della pellicola con altrettante storie già viste e sentite, al punto da non riuscire a percepirne l'unicità. Né nell'ambientazione folcloristica dei territori - e di quella lingua che, essendo irlandese stretto, ne ha permesso la corsa all'Oscar per il Miglior Film Straniero - né nella parte narrativa. L'ospitalità di quella famiglia pronta a far entrare nella propria casa Cáit e anche gli spettatori, a cui sembrerà di aver vissuto in precedenza quella stagione piena di déjà-vu e rimembranze per l'intero racconto di The Quiet Girl.