The Prodigy - Il Figlio del Male, recensione del film con Taylor Schilling

Al termine della vita il nostro cuore smette di battere, il nostro corpo di muoversi, e la luce cede il passo al buio eterno. Tuttavia c'è chi crede nella reincarnazione. Potrebbe esserci un'anima assieme alle nostre spoglie mortali, pronta a divenire energia e recarsi altrove, nell'ora della morte. In paradiso? Nel cosmo? Nel cielo? Nessuno può dirlo, questo però accadrebbe solo una volta che tutti gli obbiettivi terreni siano stati portati a compimento.

Un'azione sospesa può imprigionare uno spirito, sotto forma di energia, al nostro mondo, oppure concedergli del tempo aggiuntivo all'interno di un nuovo corpo, appena nato. È ciò che teorizza Nicholas McCarthy all'interno del suo nuovo film The Prodigy - Il Figlio del Male, all'interno del quale uno spietato assassino si ritrova nel corpicino di un infante.



Due anime, un corpo solo

Più che di reincarnazione pura e cruda è meglio parlare di due anime che convivono nello stesso spazio, con quella del killer navigato che tenta - anno dopo anno - di prendere il sopravvento su quella dell'innocente ospite. Un concetto che, nel mondo reale, viene interpretato con la follia, il genio, con disturbi legati a personalità multiple, il che fa girare al piccolo protagonista Miles ospedali su ospedali, gli fa vedere specialisti dopo specialisti.

Nonostante l'incredulità generale della famiglia, qualcuno che comprende realmente il problema effettivamente c'è, trattare con l'anima dannata del killer - che ha un compito da portare a termine - sarà però tutt'altro che facile. Quello che nasce come un horror puro, pian piano cede il passo al thriller sovrannaturale, pur offrendo tutta una serie di jump scare bene assestati.



The Prodigy - Il Figlio del Male non spaventa, se è questo che vi interessa sapere, salvo appunto in rari e fugaci momenti, spinge invece sul creare una sana tensione di genere, con lo spettatore quasi sempre un passo avanti ai genitori di Miles, vero ambiguo e sfortunato motore degli eventi. Il focus dell'intera operazione è rimuovere l'anima dannata dal corpo del bambino, un'azione che diventa un autentico omaggio al sovrannaturale. Esistono uomini disposti ad accettare solo la scienza, la verità tangibile, chiudendo qualsiasi porta a ciò che invece è invisibile; e se al contrario esistesse qualcosa che non si può toccare, spiegare o dimostrare?



L'eterna ricerca

Esattamente come ne L'Esorcista di William Friedkin, McCarthy fa scontrare scienza e paranormale, anche se il paragone fra le due opere termina purtroppo qui. The Prodigy è girato senza particolari difetti, la fotografia di Bridger Nielson crea anche belle atmosfere, soprattutto nella parte finale quando si abbandonano i set urbani, pecca però di originalità e ciò che racconta lascia un retrogusto di "già visto e sentito".

Ci si imbatte anche in diversi momenti eccessivamente didascalici, inoltre il cast (di modesta qualità, di provenienza televisiva) chiude il progetto senza mai esaltarsi, è dunque difficile affezionarsi e parteggiare realmente per la madre interpretata da Taylor Schilling (costantemente sull'orlo di una crisi di nervi) o il padre Peter Mooney, persona narcisa, confusa ed egoista.



Ci si avvicina maggiormente al piccolo protagonista, un promettente Jackson Robert Scott, la natura infantile però ha poco spazio, per la maggior parte del tempo si deve contrattare con un killer spietato, manipolatore e meschino. Una volta risucchiati dal meccanismo, si vuole ovviamente arrivare alla fine per conoscere il destino dei personaggi e la conclusione della storia, ma senza particolare entusiasmo.

L'affrettato epilogo inoltre mette tanta carne al fuoco per chiudere tutto in maniera sbrigativa, cosa che può essere un bene o un male, dipende con quale spirito abbiate affrontato la visione.