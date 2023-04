The Portable Door Recensione: un fantasy simpatico ma prevedibile

Il giovane Paul Carpenter è alla disperata, spasmodica, ricerca di un impiego. Una mattina si mette in fila all'ufficio per il collocamento quando un cagnolino gli ruba la sciarpa; durante l'inseguimento si imbatte in una porta di servizio che dà alla misteriosa compagnia J.W. Wells & Co. Paul entra e trova seduta sul divano al centro della stanza una coetanea di nome Sophie, in attesa di un colloquio che avverrà da lì a breve.



In The Portable Door lo stralunato protagonista si ritrova così alla mèrce dei vari dirigenti della società, inclusi il carismatico CEO Humprey Wells e il manger Dennis Tanner. Sia Paul che Sophie vengono assunti e si ritrovano a lavorare fianco a fianco, ognuno con un compito ben preciso. Ma la J.W. Wells nasconde diversi segreti e basa le sue strategie aziendali su antiche pratiche magiche, con i due nuovi arrivati che finiranno ben presto per ritrovarsi coinvolti in un intrigo ai più alti livelli, dal quale potrebbero dipendere le sorti dell'umanità intera.



The Portable Door: apri tutte le porte

Andato in onda pochi giorni fa su SKY e disponibile nel catalogo di NOW - per le altre uscite del mese sulla piattaforma televisiva leggete il nostro speciale sulle uscite SKY di aprile 2023 - The Portable Door è un'ambiziosa produzione australiana che adatta la saga di romanzi fantastici pubblicati da Tom Holt, al momento ancora inedita nel nostro Paese.

Il tentativo di restituire al grande pubblico un nuovo franchise a base di magia ed elementi riconducibili ad un immaginario fantasy di stampo più o meno classico, contestualizzando il tutto in un mondo moderno dove già la ricerca di un lavoro stabile e sicuro è un'impresa a dir poco epica, è inizialmente interessante e soprattutto nella prima mezzora il pubblico viene trascinato armoniosamente nella frenetica routine di Paul, ragazzo come tanti altri alla ricerca non solo del proprio posto nel mondo ma anche del primo amore. Ecco perciò che appare già salvifica la figura di Sophie, al centro non a caso di un'evoluzione romantica che caratterizzerà la seconda metà di visione. Peccato che con il procedere degli eventi la storia perda anche di mordente e proprio le succitate rivelazioni legate al concept "sovrannaturale", con porte che fungono da collegamenti con pressoché ogni angolo del mondo, conosciuto e non, finiscano per trascinare il racconto su step via via sempre più prevedibili, alla ricerca di una rocambolesca imprevedibilità che priva di coerenza le colonne portanti della sceneggiatura.



Luoghi conosciuti

Quando cominciano a entrare in scena goblin, con un make-up discutibile e un design altrettanto bizzarro, e poteri magici di sorta, con segreti che dovevano rimanere tali e una minaccia che rischia di sconvolgere le leggi del libero arbitrio universale, The Portable Door rischia di cadere sotto il peso delle ambizioni narrative e quell'atmosfera piacevolmente giocosa introdotta nelle fasi iniziali si adagia su un ritorno agli stereotipi che sa molto di derivativo, zuccherosa love-story in primis.

A compensare in parte certi limiti concettuali ci pensa un cast simpatico e in palla, cominciando dai due principali protagonisti interpretati dai giovani Patrick Gibson e Sophie Wilde per arrivare alla presenza in veste di guest-star di attori del calibro di Miranda Otto, Sam Neill e Christoph Waltz, quest'ultimo a giocare il ruolo di macchiettistico villain sopra le righe. Se volete una piccola anticipazione del film, ecco qui il trailer di The Portable Door.