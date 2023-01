The Pale Blue Eye recensione: Christian Bale in un thriller senza guizzi

L'Edgar Allan Poe di The Pale Blue Eye - I delitti di West Point, tra i primi film di gennaio 2023 su Netflix, non è il protagonista Christian Bale, bensì l'ex Dudley Dursley di Harry Potter, l'attore Harry Melling, che si rende personaggio comprimario (come potete vedere dal trailer ufficiale di i The Pale Blue Eye). È un cadetto di una scuola militare, il quale ha il vezzo della poesia, le cui parole gli giungono come verità da dover svelare direttamente tramite la voce della defunta madre. Un ragazzo smilzo, slanciato, dal volto triangolare. Solito isolarsi per rimuginare sui propri versi e preso spesso di mira proprio per quelle sue stranezze.



Questa inedita versione del letterato realmente esistito parte dalla carta stampata di Louis Bayard per giungere da romanzo ad adattamento cinematografico Netflix in puro stile thriller. Quello che vedrà il poeta diventare il secondo in comando dietro all'autorità dell'investigatore Augustus Landor (Bale), il quale dovrà scovare proprio tra i compagni di accademia di Poe un crudele satanista, intento a uccidere e impiccare giovani uomini, per poi rubare loro il cuore.



L'investigatore Edgar Allan Poe

In questa variante che fa tornare alla mente le declinazioni investigative che un'altra figura della letteratura, stavolta però personaggio finzionale, aveva preso in passato come lo Sherlock Holmes nella nota serie tv della BBC, anche il The Pale Blue Eye - I delitti di West Point del regista e sceneggiatore Scott Cooper ha venature poliziesche mescolate a caratteristiche del reale.

Quelle che descrivono l'Edgar Allan Poe del film come un'ammiratore dell'oscurità, della morte, verso cui si sente visceralmente attratto, arricchita dalla comparsa di riferimenti letterari che condiscono il contorno dell'opera. C'è anche l'ironia sardonica e piccata dello scrittore, la stessa che il personaggio della pellicola utilizza come uno spadino con cui difendersi, unica vera arma appresa durante il servizio militare tanto odiato dal ragazzo. In questa ricostruzione di un giallo su tematiche care alla poetica di Poe, le quali poggiano a propria volta sul libro da cui Scott Cooper ha tratto per la stesura del film, The Pale Blue Eye - I delitti di West Point ha dunque una doppia anima che indirizza maggiormente l'attenzione sul suo lato giallo. Un voler usufruire degli elementi storici e letterari del poeta americano per maneggiarli trasformandoli in un materiale che verte tutto sulla sequela di omicidi su cui l'agente Landor e il giovane Poe possono interrogarsi. Il prendere sia le componenti poliziesche presenti in alcune opere dello scrittore, sia le impostazioni canoniche dei thriller cinematografici, tramutandole insieme per la realizzazione di un film di genere.



Un'indagine intrigante, ma poco decisa

Le atmosfere dunque ci sono, l'idea di fondo si presenta forte, peccato che la pellicola si perda eccessivamente nei meandri di una psiche che, essendo pregnante nei testi di Edgar Allan Poe, l'opera Netflix vuole suggerire con altrettanta presenza, declinando gradualmente la centralità dell'indagine e indebolendone così la risoluzione.

Sviando in continue digressioni, dedicando certamente spazio alla descrizione dei caratteri dei personaggi e alle loro psicologie, la storia sposta di troppo i riflettori dagli assassinii da dover seguire, deconcentrando uno spettatore inizialmente molto coinvolto nell'investigazione e nello sviluppo dell'amicizia del militare stralunato e dell'analitico agente. Presa che purtroppo va distendendosi fino a sfilacciarsi, mantenendo comunque l'intrigo su chi e come abbia impiccato e estratto l'organo pulsante dal petto delle vittime, rivelazione che se fosse giunta prima si sarebbe potuta assicurare - come l'intera pellicola - un risultato più ficcante e avvincente. A non permettere la disfatta nei momenti di minor entusiasmo di The Pale Blue Eye - I delitti di West Point sono le interpretazioni degli attori e i duetti che intonano con le loro interazioni Christian Bale e Harry Melling.



I loro virtuosismi combaciano alla perfezione nello scrutare continuo di un Augustus Landor che osserva e decifra la personalità di Poe, il quale a propria volta tenta di fare colpo sull'uomo non mancando di arzigogolare i propri pensieri e le loro manifestazioni, uscendo allo scoperto davanti al personaggio di Bale, finché non giungerà l'ora di ribaltare i ruoli. Un film dal potenziale ingente, che tende però a sciogliersi come la neve che circonda la caserma del racconto, quel luogo principale da cui vengono sottratti i malcapitati. Una luce differente sotto cui vedere Edgar Allan Poe, mostrandone le sue doti di detective, sempre dal gusto pronunciatamente letterario.