The Out-Laws Suoceri fuorilegge recensione: una commedia Netflix sottotono

Cosa succede se si mescolano insieme la classica commedia di coppia e famigliare americana, con spunti action e da heist movie? Probabilmente lo ha pensato anche Tyler Spindel, il regista che ha diretto The Out-Laws - Suoceri fuorilegge, il nuovo film disponibile sul catalogo Netflix dal 7 luglio 2023. Oltre al suo folto cast di volti noti sul grande e piccolo schermo, questa pellicola scanzonata si impegna a celebrare la spensieratezza di una coppia folle e impensabile, abbinando al suo matrimonio l'incontro fra due famiglie fuori da ogni schema.



Una storia già vista

Al centro di The Out-Laws - Suoceri fuorilegge c'è una coppia di giovani neo-sposi intenzionati a sposarsi.

Parker (Nina Dobrev) è un'insegnante di Yoga che non vede i suoi genitori da qualche tempo, lontani in una sorta di viaggio ritiro in terre lontane, mentre Owen (Adam DeVine), oltre ad essere il suo compagno, è il direttore di una piccola banca in cui non succede mai niente. In occasione delle nozze, quest'ultimo riceve la visita e conferma dei suoi suoceri, Billy (Pierce Brosnan) e Lilly (Ellen Barkin) che fino a quel momento non aveva mai avuto occasione di incontrare. Anche se il primo contatto con loro non è dei migliori, la successiva rapina alla sua banca comincia a insospettire Owen nei confronti dei suoceri. Dato che la sua natura ingenua coglie qualcosa di diverso nei genitori della futura moglie, comincia a sospettare delle loro reali intenzioni e a dubitare delle storie che propinano a tutti, dando il via a una serie di eventi, ragionamenti e deduzioni che oscillano continuamente fra l'assurdo e il comico inaspettato (un approccio comedy simile lo abbiamo riscontrato anche nella nostra recensione di Un matrimonio esplosivo).



Spunti riconoscibili

Se da una parte l'intera narrazione di The Out-Laws - Suoceri fuorilegge si costruisce sull'interpretazione peculiare di Adam DeVine, sulle sue facce ed espressioni vocali e linguistiche, dall'altra ci troviamo davanti a un film fin troppo prevedibile nel suo insieme e facile da leggere. La storia si nutre continuamente di momenti tratti da commedie precedenti e più famose, proponendo al pubblico ruoli, stilemi e modelli già visti altrove e in passato (il rapporto contrastante con dei suoceri che sembrano irraggiungibili e snob è un esempio di ciò). Sia le dinamiche proposte che le modalità di realizzazione sanno di già visto, e non riescono quasi mai a impressionare veramente.

Le idee originali di The Out-Laws - Suoceri fuorilegge sono ben poche, anche se come pellicola riesce ad intrattenere e divertire, in alcuni momenti, risultando divertente. Questa leggerezza di fondo è il più grande valore di una trama piuttosto sconclusionata e relativamente semplice, prediligendo un approccio demenziale alle situazioni proposte, rispetto a tutto il resto. Così la storia di questa coppia, neanche troppo approfondita, diventa il pretesto attraverso cui mettere in scena un'escalation di situazioni fuori di testa che non risultano mai troppo coerenti, anche se contestualizzate all'interno di una commedia che non riflette mai sul proprio percorso narrativo.



Mescolare senza approfondire

Una delle pecche più grandi di The Out-Laws - Suoceri fuorilegge risiede nella sua superficialità, e nel modo in cui si dimentica ben presto dei protagonisti al centro della storia, per dare molto più spazio a sviluppi fuori di testa abbastanza casuali, in certe circostanze. Così la spettacolarità, a tratti demenziale, di alcuni momenti prende il sopravvento su una pellicola che avrebbe potuto ragionare di più sulla credibilità degli esseri umani sul palco scenico (Anche nella recensione di Fidanzata in affitto abbiamo parlato dell'importanza dei personaggi nel contesto comedy, seppure... con termini molto diversi)

Oltre alle divertenti performance di DeVine, il regista relega Nina Dobrev a un ruolo estremamente marginale, e rinchiude Pierce Brosnan ed Ellen Barkin in una serie di stereotipi che non vanno mai oltre un'opprimente facciata facilmente identificabile fin dai primi istanti del racconto. Un lavoro del genere concentra tutte le sue possibilità sulla comicità di fondo, senza andare mai oltre la demenzialità di alcune scelte narrative che avrebbero meritato più attenzione, o comunque un impegno minimo, così da distaccarle dai modelli della commedia alla base del progetto.



The Out-Laws - Suoceri fuorilegge è un film dalle tonalità leggere e scanzonate che non si prende mai troppo sul serio. Sfrutta un cast stellare per delineare la storia più classica di sempre tratteggiata dai "buoni sentimenti" tipicamente americani, senza dare peso alle conseguenze realistiche di quello che vediamo accadere in scena. Privilegiando un approccio folle alla trama, la pellicola non lavora mai seriamente sui suoi protagonisti, anteponendo a tutto il resto uno stile formale strettamente legato alle proprie origini comedy.