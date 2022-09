The Night Flier Recensione: l'horror tratto da Stephen King

Richard Dees è un giornalista di cronaca nera il cui motto è "mai credere a quello che pubblichi e mai pubblicare ciò in cui non credi". L'uomo lavora per il tabloid scandalistico Inside View, diretto dal subdolo Merton Merrison, e ha imparato a non farsi nessuno scrupolo pur di ottenere lo scatto choc, quella fotografia capace di sgomentare il pubblico, non importa se rubata di nascosto da situazioni tragiche o macabri luoghi del delitto. Alla ricerca di un nuovo articolo che faccia tornare il suo nome in copertina, Richard viene a conoscenza di un'agghiacciante serie di omicidi che hanno avuto luogo nei pressi di piccoli aeroporti, compiuti secondo alcuni testimoni da una figura misteriosa indossante un lungo mantello. Le vittime sono state ritrovate in condizioni orribili, sgozzate e in laghi di sangue, e le indagini della polizia brancolano nel buio.



In The Night Flier - Il volatore notturno, Richard decide di investigare per proprio conto ma deve affrontare l'agguerrita concorrenza di una nuova collega, la bella Katherine Blair, determinata a seguire le sue orme e pronta a tutto pur di rubargli lo scoop. Ma la coppia di cocciuti reporter ignora il pericolo che li attende...



The Night Flier - Il volatore notturno: l'altro volto del male

Un personaggio moralmente ambiguo, coadiuvato da una figura femminile che impara ben presto le regole del mestiere, sulle tracce di una creatura mostruosa uscita dai peggiori incubi. The Night Flier - Il volatore notturno porta l'inconfondibile firma di Stephen King - sapete già che il nuovo romanzo del re del brivido Fairy Tale diventerà un film? - autore dell'omonimo racconto pubblicato nel 1988 e portato sul finire degli anni Novanta sul grande schermo per mano dell'esordiente regista italo-americano Mark Pavia.

Un titolo che batte bandiera europea, tanto che proprio nel nostro Paese è stato distribuito in anteprima assoluta prima dell'arrivo nelle sale americane, e che palesa sin da subito evidenti limiti di budget, con una messa in scena di stampo più televisivo - ai tempi ricordiamo come il piccolo schermo fosse ben distinto dal "fratello maggiore" - che rischia di sopprimere il potenziale spettacolo di genere.



Le vie dell'orrore

Spettacolo di genere che non a casa fa capolino esclusivamente nella parte finale, con lo svelamento della mostruosa creatura e risvolti prettamente horror che richiamano alla mente un immaginario più affine agli zombie-movie.

Nella precedente ora e mezzo di visione The Night Flier - Il volatore notturno si adagia sulle vie di un classico thriller investigativo, con quel pizzico di mistero e violenza a tema a sussurrare atmosfere più dark. Con tutte le dovute accezioni, si potrebbe paragonare il tutto ad una sorta di lunga puntata di X-Files con due protagonisti molto più scomodi. Proprio il tormentato personaggio interpretato da Miguel Ferrer è tra gli elementi più riusciti del film, sia per la performance del compianto attore di Twin Peaks che per la caratterizzazione cinica e amorale derivante dalle pagine di King: Richard Dees è respingente e ambiguo al punto giusto per addentrarsi con la corretta, funerea, alchimia nella storia ivi raccontata. Allo stesso modo convince la spalla femminile, tanto che si era anche pensato ad un sequel incentrato su di lei, progetto che non ha mai visto la luce dato il flop al botteghino dell'originale. Per altre storie di giornalisti e abissi morali vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Lo sciacallo - Nightcrawler (2014).