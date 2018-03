The Mothman Prophecies - Voci dall'ombra, recensione del film con Richard Gere

John Klein, rinomato giornalista del Washington Post, è prossimo a traslocare con la moglie in una nuova casa. La sera prima del definitivo trasloco la coppia è vittima di un incidente d'auto dopo il quale la donna scopre di avere una rara forma di tumore al cervello, morendo qualche giorno dopo. Prima di passare a miglior vita aveva confidato al marito di aver visto un'ombra "tagliar loro la strada" e di esserne ancora perseguitata in ospedale; anche i disegni lasciati su un'agenda ritrovata da John sembrano confermare questo sospetto. In The Mothman Prophecies - Voci dall'ombra due anni dopo il lutto il reporter accetta un trasferimento lavorativo in Virginia ma si ritrova, senza sapere come esservi arrivato, nella piccola cittadina di Point Pleasant. Qui fa la conoscenza della poliziotta locale Connie Mills, la quale gli racconta che da diverso tempo gli abitanti del posto sostengono di avere a che fare con inquietanti visioni e strane voci di origine sconosciuta. John comincia così a indagare e si imbatte nella leggenda di un fantomatico uomo-falena, creatura sovrannaturale portatrice di infauste profezie.

Visioni e profezie

Appartiene alle leggende metropolitane d'Oltreoceano l'inquietante figura dell'Uomo Falena, misteriosa creatura che secondo diversi testimoni si sarebbe palesata a Charleston, Point Pleasant e nell'Ohio fra il novembre 1966 e il dicembre 1967. Il film del 2002 di Mark Pellington, già allora autore del notevole Arlington Road - L'inganno (1999), si basa sull'omonimo romanzo di John Keel a sua volta sostenente di essersi ispirato a una storia realmente accaduta. Un thriller/mystery che segue le vie del sovrannaturale attraverso una narrazione tutta giocata sull'ossessione e la paranoia che assalgono il protagonista e buona parte degli abitanti della cittadina in cui ha luogo la vicenda, che sfrutta abilmente la sottile barriera tra realtà e illusione costruendo uno schema indubbiamente furbo ma altrettanto efficace nella gestione tensiva del racconto. The Mothman Prophecies - Voci dall'ombra plasma un'atmosfera torbida e affascinante nell'evolversi dei fatti, delineando interessanti figure secondarie e uno sguardo al paranormale capace di giostrarsi col corretto equilibrio tra istinti thriller e tonalità horror, con diversi passaggi che regalano più di un brivido sempre e comunque a prova di grande pubblico. Il regista firma un'opera stilisticamente ambiziosa, con zoom e interazioni ambientali atti a suscitare un sano senso di spaesamento, che fa sua una suspense primigenia in diverse scene madri, trovando anche spazio per una sana dose di puro spettacolo nel rocambolesco finale. Le due ore di visione costruiscono un machiavellico puzzle intarsiato sui dettagli di potenziali profezie a venire, elemento che col passare dei minuti aumenta progressivamente il senso di curiosità sulle reali origini di questo strano e oscuro essere alato (con tanto di relativo background nelle tradizioni locali), e le interpretazioni di Richard Gere e dell'eterogeneo cast, menzioni particolari per Laura Linney e Will Patton, mantengono sempre carica la componente emotiva dell'attraente contesto.