The Mother Recensione: Jennifer Lopez in versione action nel film Netflix

Quasi si stesse dedicando a un genere totalmente a sé,Netflix fa uscire tra i film di maggio 2023 The Mother, che segue in qualche maniera le orme di un racconto che avevamo già visto nella recensione di Lou, con protagonista, in quel caso, il premio Oscar Allison Janney. Stavolta è Jennifer Lopez a fare da padrona, dopo un passaggio repentino da un servizio di streaming all'altro. Un salto da Un matrimonio esplosivo su Prime Video alla pellicola scritta da Misha Green, Andrea Berloff e Peter Craig, presa in carico dalla regista Niki Caro che non aveva certo brillato per il live-action Mulan, e che abusa anche in questo caso di un'effettistica impropria, visto il make-up discutibile applicato sulla diva.



Non è da escludere certo che quel viso perfetto e quell'espressione monotematica non sia il risultato anche di qualche chirurgo estetico, ma si nota molto l'investimento digitale per una protagonista che, dopo aver affrontato trafficanti, maniaci e lupi, sembra aver compiuto comunque ogni mattina la sua beauty routine, anche nella solitudine della propria baita in mezzo ai boschi.



Una madre per nulla "normale e noiosa"

La verità è che a turbare di JLo in The Mother non è tanto la sua presenza in quanto tale, ma l'intensità che le viene richiesta per interpretare questa madre - per l'appunto - a cui viene strappata la figlia fin dalla culla, affidata a una famiglia "normale e noiosa" così da poterle permettere una vita tranquilla e, soprattutto, in sicurezza.

Lontana dal passato della genitrice e dai suoi affari con criminali e pazzoidi. Dopo dodici anni dalla sua nascita, però, la ragazzina si troverà in pericolo, costringendo la madre biologica a farsi avanti, tentando di salvarla a ogni costo. Partendo dalla più classica delle premesse, The Mother vira più volte i suoi percorsi narrativi all'interno dell'opera di Niki Caro, andando ad agire soprattutto nella delineazione delle varie linee di racconto. La pellicola, infatti, non segue un percorso rettilineo. Non tratteggia una direzione precisa, anche scontata se vogliamo, che permette di dirci esattamente cosa accadrà, come accadrà e, in particolare, come siamo arrivati a quel momento. Se questo estro narrativo, ossia il cambiare continuamente strada nella storia utilizzando svolte improvvise e tentando una dinamicità maggiore nella scrittura, può sembrare il pregio per un film che sorprende a ogni svolta gli spettatori, in realtà dona soltanto caos e perdita di concentrazione nel pubblico. Lo scollega totalmente da un'opera che nella ricerca di originalità genera solamente una forte oscillazione nel clima del racconto, mantenendo però ovvia fin dall'inizio la metafora della lupa che protegge i propri cuccioli, come se non fosse abbastanza prevedibile il funzionamento dell'istinto primordiale e materno con cui vediamo agire Jennifer Lopez.



Chi cerca la sorpresa e non la trova

Andando perciò a coprire una vasta gamma di possibilità emotive, da una figlia che ha bisogno di essere riconosciuta alla cancellazione di un passato in cui si sono compiute brutte azioni, The Mother vuole essere più di un semplice action, ma, alla fine, quello è e riman. Senza molto altro. È un'opera dove la protagonista ha la vista e le abilità di un cecchino, in cui si butta dagli ultimi piani di un palazzo e dove cerca di tramandare le conoscenze basilari per un corso velocizzato di sopravvivenza con cui salvaguardare la figlia.

È anche quel tipo di pellicola che ti chiedi per quale motivo un attore straordinario come Gael García Bernal abbia deciso di accettare, immaginando che i soldi promessi da Netflix possano fare molta gola e che per una particina minuscola, seppur trascurabile, si può pure fare. The Mother è intrattenimento che cerca di essere diverso e invece è tremendamente uguale a tanti, ma questa è un po' la cifra stilistica dell'immaginario mainstream Netflix.