The Medallion, la recensione del film con Jackie Chan

All'inizio del nuovo millennio Jackie Chan era già una celebrità internazionale: con lo sbarco a Hollywood negli anni '90, la popolare star cinese aveva infatti raggiunto e conquistato il pubblico di ogni latitudine, prendendo parte a progetti dallo straordinario successo ai botteghini come Rush Hour - Due mine vaganti (1998) e Pallottole cinesi (2000). Allo stesso tempo non sono però mancate pellicole più infelici, sia dal punto di vista artistico che a livello di incassi, e The Medallion, qui oggetto di recensione, si può annoverare tra queste. Se è pur vero che il lavoro è frutto di una co-produzione tra Hong Kong e Stati Uniti (con una prevalenza di fondi asiatici che lo hanno reso il film allora più costoso mai realizzato dall'ex colonia britannica), le influenze occidentali sono ben marcate a cominciare dal cast e da alcune scelte stilistiche che hanno poco di quelle atmosfere orientali nelle quali il Nostro ha sempre dato il meglio.

Un antico potere

In quest'occasione JC interpreta il personaggio di Eddie Yang, ispettore della polizia di Hong Kong che sta collaborando con l'Interpol nel tentativo di catturare un signore del crimine conosciuto come Snakehead. Il villain è entrato in possesso di un antico libro che racconta la storia di un bambino, scelto ogni mille anni come custode di un leggendario medaglione che conferirebbe incredibili poteri e l'immortalità. Eddie e il team di forze speciali riescono a impedire il primo tentativo di rapimento del ragazzino, ma nulla possono due settimane più tardi quando il "prescelto" viene catturato a bordo di un cargo sostante nel porto cittadino. Il criminale è ora in fuga in Irlanda e il coraggioso detective decide di seguire in prima persona le indagini trasferendosi a Dublino, dove sarà coadiuvato dagli agenti dell'Interpol Nicole (con la quale in passato aveva avuto una relazione) e Watson.

Nel bel mezzo di un'altra missione di recupero Eddie mette in salvo il piccolo ma muore annegato all'interno di un container, salvo essere miracolosamente resuscitato proprio grazie ai poteri della reliquia e del suo depositario. Nella nuova incarnazione il protagonista è dotato di incredibili capacità sovrumane, ma questo non ferma Snakehead e i suoi uomini, sempre più intenzionati a mettere le mani su di una così grande fonte di potere.

Chan-Chan

Otto anni dopo averlo diretto nell'automobilistico Thunderbolt (1995), Gordon Chan torna a dirigere il suo semi-omonimo Jackie con risultati che purtroppo deludono le alte aspettative. L'ora e mezza scarsa di visione (con una versione di venti minuti più lunga che ha visto la luce nel mercato home video) infatti si rivela un indigesto polpettone action-fantasy in cui la parola chiave è esagerazione senza compromessi.

The Medallion palesa fin da subito i suoi evidenti limiti di scrittura (non a caso allo script hanno lavorato ben cinque sceneggiatori, forse troppi) nella monotona reiterazione di situazioni, con tutta la prima parte nella quale il bambino viene sballottato tra buoni e cattivi con il solo intento di offrire campo aperto alle acrobatiche evoluzioni del funambolico attore, tra salti e scorribande in stile parkour e altre più tipiche del suo iconico stile. Se almeno in questa fase le coreografie risultano accettabili, dopo l'evento chiave che conferisce al protagonista i super-poteri la deriva pacchiana raggiunge livelli di puro scult, con super-corsa, super-salti e super-resistenza alle ferite che lo rendono una sorta di eroe indistruttibile.

Azione e risate a denti stretti

The Medallion è così costretto ad affidarsi totalmente al carisma comico e atletico di JC, al suo stile scanzonato e ironico nella messa in scena delle acrobatiche peripezie. A mancare è tutto il resto, a cominciare da un cast di supporto anonimo e fuori parte (Claire Forlani e Julian Sands nei panni della nemesi sono a dir poco sprecati, mentre un ancora sconosciuto Scott Adkins gioca da comparsa) e figure di contorno più irritanti che divertenti (il Watson di Lee Evans), fino ad arrivare a gag ironiche assolutamente gratuite e non richieste, a improbabili slanci che citano il filone wuxiapian.

E quando il digitale comincia a farla da padrone, con effetti speciali mediocri e spesso senza una reale logica (il ribaltamento di prospettive nella resa dei conti finale su tutti), l'impressione di assistere a un vuoto baraccone degli eccessi si fa sempre più palese, come confermato dal prevedibile lieto fine e dal fermo immagine prima dei titoli di coda, questi ultimi al solito accompagnati dalle papere sul set in pieno trademark Jackie.