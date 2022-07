The Man From Toronto Recensione: su Netflix una action-comedy mediocre

In The Man From Toronto su Netflix, Teddy è un consulente di vendita online che cerca di fare successo con i suoi video dove insegna a far palestra a casa, ma con risultati poco convincenti e visualizzazioni quasi nulle. L'uomo è pieno di debiti ma spera comunque di poter fare una sorpresa alla moglie Lori, in occasione del compleanno della donna, tanto che le ha organizzato un soggiorno in una SPA. Nel frattempo lui ha affittato una casa isolata dove organizzare il resto dei festeggiamenti ma, per via di un foglio stampato male, si dirige ad un indirizzo sbagliato.



Qui finisce al centro di un equivoco che mette a rischio la sua vita: Teddy infatti viene scambiato per un leggendario assassino che si fa chiamare L'uomo di Toronto, del quale nessuno conosce la reale identità. Sopravvissuto grazie al provvidenziale intervento dell'FBI ad una situazione sempre più pericolosa, Teddy viene coinvolto dai federali in una nuova missione per impedire un attentato che sarebbe stato organizzato ai danni del presidente venezuelano: peccato che per far ciò, il Nostro dovrà farsi passare proprio per L'uomo di Toronto. E che quest'ultimo, quello vero, decida di seguire passo passo le mosse del povero Teddy, dando il via ad un improbabile sodalizio dalle conseguenze tragicomiche...



The Man from Toronto: chi va e chi viene

Un progetto travagliato quello di The Man from Toronto, che vedeva in un primo tempo Jason Statham come come co-protagonista al fianco di Kevin Hart. Il popolare attore de I mercenari ha abbandonato le riprese per inconciliabili disparità di vedute con i produttori ed è stato sostituito da Woody Harrelson. La chimica tra i due attori rimane paradossalmente una delle poche cose che funziona del film. Se Hart torna memore della lezione imparata con il dittico di Un poliziotto in prova e a fianco di Dwayne Johnson in Una spia e mezzo (leggete qui la nostra recensione di Una spia e mezzo), Harrelson si cala nella parte con invidiabile leggerezza, da attore più sfumato quale è, citando in maniera amabilmente grottesca villain e killer archetipici.

Disponibile nel catalogo di Netflix come original (non perdete le uscite Netflix di luglio 2022), The Man from Toronto ha anche qualche gag che funziona ma pecca di una certa discontinuità che si trascina nel corso delle due, eccessive, ore di visione, con le atmosfere da buddy-movie che cercano di ricalcare i classici - il duro e il pasticcione accomunati da una missione comune - finendo per risultare spesso monotone e fin troppo derivative. Il ritmo scatenato impedisce qualsiasi ipotesi introspettiva, nonché di tratteggiare in maniera coesa la personalità dei personaggi, con le figure secondarie che risultano più delle macchiette che dei reali antagonisti e/o figure chiave nel destino delle due star al centro del racconto.



Il regista Patrick Hughes ha dichiarato come il film appartenga allo stesso universo del franchise - sempre farina del suo sacco - di Come ti ammazzo il bodyguard (leggete qui la nostra recensione di Come ti ammazzo il bodyguard 2) e spera di poter veder prima o poi riuniti su grande schermo i personaggi di Hart e Harrelson a quelli di Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson: un desiderio che, data la qualità dei singoli progetti, non ci sentiamo di condividere più di tanto...