The Loft, la recensione del thriller erotico con Karl Urban

L'architetto Vincent Stevens, lo psichiatra Chris Vanowen e il suo fratellastro Philip, gli immobiliaristi Luke Seacord e Martin Landry sono migliori amici da una vita. I cinque uomini, tutti sposati, si ritrovano una sera in compagnia delle loro consorti a una festa per celebrare l'apertura di un nuovo grattacielo, il cui design è stato progettato proprio da Vincent. Quest'ultimo propone ai sodali di condividere uno dei lussuosi loft ai piani alti, da tenere come "base segreta" per future scappatelle extra-coniugali: un modo quanto mai sicuro per non farsi beccare e mantenere l'anonimato senza l'utilizzo di carte di credito o documenti negli hotel cittadini.



In The Loft una mattina dell'anno successivo Vincent si reca nell'appartamento comune e rinviene nel letto matrimoniale il corpo esanime di una giovane ragazza dai capelli biondi, in un bagno di sangue e con il polso legato a una manetta agganciata al talamo. L'uomo decide di contattare i suoi amici per valutare il da farsi e comprendere chi possa essere l'autore del macabro delitto, ma con il passare dei minuti e il gruppo al gran completo iniziano a emergere segreti impensabili; la verità si svela lentamente aprendo inedite ombre su quelli che sembravano legami indissolubili.

Copia sbiadita

Nel 2011 (ma l'uscita nelle sale avverrà soltanto quattro anni dopo per via di diatribe produttive) Erik Van Looy si accoda a quella, più lunga di quanto immaginiate, lista di registi che si adoperano in auto-remake, ossia nel rifacimento (per la pressoché totalità dei casi per il mercato hollywoodiano) di film da loro stessi diretti solo qualche anno prima. Una moda o vezzo che speriamo finisca prima o poi, visto che nella pressoché totalità delle occasioni l'originale supera sempre la seconda versione, regola alla quale anche questo The Loft adempie appieno.



Alla base vi è l'omonimo titolo belga del 2008, dal quale ritorna anche nei panni dello stesso personaggio la star autoctona Matthias Schoenaerts, che aveva ottenuto un ottimo successo di pubblico in patria e discreti resoconti da parte della critica, invece compatta nel bocciare in toto questa pallida imitazione in salsa yankee.

La stanza degli orrori

E non viene difficile comprendere i motivi dello scarso apprezzamento, visto che le basi del prototipo sono state trasfigurate a uso e consumo di un pubblico televisivo affamato di serie procedurali, con un continuo alternarsi di flashback (tenuti assieme fin dal prologo dagli interrogatori condotti dalla polizia a scoperta del crimine avvenuta) a confondere i piani temporali, la narrazione e un susseguirsi di forzati colpi di scena nella seconda metà, fino alla definitiva resa dei conti e scoperta della verità nell'insistito epilogo. The Loft perde di interesse non appena compresa la formula adottata, pronta a disseminare falsi indizi in serie e a smontarli lentamente poco dopo, con l'attenzione ai dettagli da parte dello spettatore che si rivela pressoché inutile, viste le molteplici contorsioni di una sceneggiatura destinata a una conclusione più ad effetto che realmente verosimile.



Tra frasi in latino scritte col sangue, telefonate misteriose, impensabili gelosie e tradimenti che mettono alla luce nuovi scheletri nell'armadio, i cento minuti di visione poggiano su un montaggio adrenalinico e veloce che cambia continuamente ambientazione, sia fisica che cronologica, e indirizza su potenziali colpevoli solo per il gusto di insinuare dubbi su dubbi e mantenere alta l'attenzione di chi guarda. Una scelta che allo scoccare della prima mezz'ora paga già tutti i suoi limiti, a cominciare da una caratterizzazione dei personaggi coinvolti al minimo sindacale: uomini fedifraghi, bugiardi e bastardi in egual misura e tutti, per un motivo o per l'altro, potenzialmente esecutori dell'omicidio.

In questo calderone di situazioni e dialoghi spesso involontariamente ridicoli, il cast di lusso (oltre al già citato Schoenaerts troviamo Karl Urban, James Mardsen, Eric Stonestreet e Wentworth Miller, questi ultimi due rispettivamente star delle serie televisive Modern Family e Prison Break) finisce per apparire spaesato e sottotono, come incredulo di fronte alle assurdità dello script.