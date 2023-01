The Lodge Recensione: su Prime Video un horror inquieto e crudele

Soltanto qualche mese fa è stato distribuito su Amazon Prime Video il remake americano del loro esordio cult, quel Goodnight Mommy (2014) che tanto bene fece parlare di sé ai tempi della sua uscita (se invece volete sapere cosa ne pensiamo della nuova versione, leggete la nostra recensione di Goodnight Mommy e non dimenticate i film Amazon Prime Video di gennaio 2023). Ora sulla medesima piattaforma di streaming è stato da poco distribuito un altro titolo diretto dal duo austriaco formato da Veronika Franz e Severin Fiala, ovvero il qui oggetto di analisi The Lodge.



Un titolo che ha molto in comune con la loro opera più famosa, a cominciare da un'ambientazione ristretta e dal ridotto numero di personaggi principali, alle prese con un'odissea psicologica che si ammanta di molteplici sfumature ampliando l'anima horror a più versanti, fino a quel colpo di scena finale che spiazza e colpisce duro, nella miglior tradizione recente del genere. Ma andiamo con ordine e scopriamo dove intende trascinarci la storia...



The Lodge: rancore e dolore

La vicenda è incentrata sulla famiglia formata da Richard e dai suoi due figli Aiden - adolescente - e Mia, ancora una bambina. L'uomo è intenzionato a divorziare dalla moglie e quando le annuncia di volersi risposare con Grace, lei in preda alla disperazione decide di uccidersi sparandosi un colpo di pistola alla testa. Una tragedia che atterrisce l'uomo e la prole, ma ciò nonostante qualche mese dopo lui è ancora convinto a far entrare Grace nelle loro vite, ricevendo la netta opposizione dei figli che la vedono come un'intrusa, nonché causa della scomparsa della madre.

Grace è inoltre reduce da gravi problemi psicologici, dovuti ad un'infanzia a dir poco traumatica: cresciuta in una setta religiosa, è stata la sola sopravvissuta di un suicidio di massa che le ha lasciato comprensibili strascichi. In un tentativo disperato da parte di Richard, i quattro sono prossimi a trascorrere qualche giorno nella baita di montagna di sua proprietà, ma quando lui si deve allontanare per un impegno di lavoro la situazione prende una piega imprevista e la convivenza tra la futura matrigna e i due ragazzini prenderà ben presto risvolti sempre più inquietanti...



Dentro l'incubo

La cosiddetta pistola di Cechov è un principio della drammaturgia e narrativa secondo il quale se c'è un'arma in scena questa sarà prima o poi destinata a fare fuoco. Se il significato attuale era più ampio, riferito all'utilità degli oggetti in scena, viene tirato fuori proprio quando si parla di proiettili e anche The Lodge non infrange questa regola, come già era lecito attendersi fin dai primi minuti. D'altronde quello che la sceneggiatura cerca non è tanto di sorprendere lo spettatore con soluzioni imprevedibili, rivelandosi anzi piacevolmente classico nella sua girandola di colpi di scena che si sfidano in una partita a tennis tra realtà e mistero, ma bensì di trascinarlo nell'incubo psicologico vissuto dai protagonisti, in particolar modo dalla figura di Grace che è poi l'effettivo centro focale del racconto, elemento da cui tutto dipende fino a quell'epilogo che si tinge di note sempre più amare e tensive.

Riflessione profonda sul detto "chi è causa del suo mal, pianga se stesso", scavo incisivo nel senso di colpa e nell'anima infranta della fanciullezza, messa alla prova da una situazione estrema come può essere la morte per suicidio di un genitore, il film depone ogni certezza in favore di un incerto che si ammanta qua e là di sfumature pseudo-fantastiche, tra false piste che guardano a un certo Amenábar e una gestione dei rapporti umani che sembra una naturale evoluzione del già citato Goodnight Mommy. L'ambientazione isolata, con la bufera di neve e l'impossibilità di contattare il mondo esterno, è palcoscenico ideale di questo teatro degli orrori, dove a furia di guardare nell'abisso si finisce per annaspare sempre più sul fondo.