The Last Sharknado: It's About Time, recensione del capitolo finale della saga

In seguito all'epilogo del precedente episodio, Fin si trova catapultato nel passato all'interno di un rozzo modello di DeLorean, la versione adulta di suo figlio Gil però, che si trovava al volante, è svanita nel nulla.

L'uomo si trova addirittura nella Preistoria e, dopo essersi trovato a fronteggiare un'orda di numerosi esemplari di dinosauri in fuga da un'eruzione vulcanica, riabbraccia incredibilmente i suoi vecchi amici Nova e Bryan, oltre alla moglie April, tutti dati per morti negli scorsi episodi (tolta la compagna, la cui testa della versione robotizzata "viaggia" ancora nella borsa di Fin).

Questi spiegano al nuovo arrivato di trovarsi lì da oltre un anno e come l'unico modo per mettere definitivamente fine alla minaccia degli sharknado sia quello di attraversare le varie epoche temporali fino ai giorni nostri, eliminando di volta in volta i tornado formati da squali che si troveranno davanti.

In The Last Sharknado: It's about time, i Nostri si trovano così ad affrontare il primo fenomeno climatico animalesco di sempre e da lì in poi percorreranno sempre nuovi periodi storici nel tentativo, una volta per tutte, di porre fine al massacro di innocenti e salvare il mondo intero.

God bless America!

Tutte le cose belle hanno una fine come, a maggior ragione, anche quelle meno belle. Era il 2013 quando i telegiornali di tutto il mondo, italiani inclusi, parlavano dell'uscita di quello furbescamente ribattezzato come il "film più brutto di sempre", per questo motivo nessuno si aspettava che successivamente sarebbero giunti ben cinque seguiti con quest'ultimo, almeno nelle intenzioni attuali, a concludere definitivamente il cerchio.

La saga di Sharknado ha rivoluzionato a suo modo il filone dei trash/z-movie, portando col proseguire degli episodi sempre nuovi spunti e idee che hanno reso soprattutto gli episodi 4 e 5 delle piccole e inaspettate sorprese di genere. E questo sesto, di poco inferiore al predecessore, si rivela la conclusione migliore per un franchise che ha saputo stupire nella sua evoluzione, trovando un comunque (non sempre giustificato e un po' snob) astio da parte dei più ferrei detrattori, probabilmente, a ragione o torto che sia, fermatisi ai più spenti e incolori capitoli iniziali.

Rimanga ben chiaro come la qualità non sia certo il marchio di fabbrica delle pellicole dirette da Anthony C. Ferrante, vero e proprio chief in commander dell'intera esalogia, e messa in scena ed effetti speciali rasentino sempre il ridicolo, ma le mancanze tecniche e attoriali sono ormai state ampiamente compensate da una dose di follia assoluta che trascina i personaggi e le storie verso dinamiche sempre più strampalate e fuori di testa, che omaggiano classici su classici di qualsiasi filone cinematografico, diventando anche visioni interessanti per chi voglia scoprirle tutte.

A spasso nel tempo

Se in Sharknado 5: Global swarming (2017) pensavamo di averle viste davvero tutte, The Last Sharknado: It's about time osa ancora oltre l'immaginabile e ci trasporta in un viaggio a zonzo nel tempo in cui l'ormai iconico personaggio di Ian Ziering e la sua improbabile ciurma si trovano a sfidare di volta in volta i tornado "squaleschi".

Dopo il prologo ambientato nella Preistoria, con decine e decine di velociraptor, triceratopi e T-Rex realizzati con una, ovviamente, pessima CG, le ambientazioni variano dall'epoca medievale alla rivoluzione americana, dal vecchio west fino agli anni '60 e '70 e a un inquietante lontano futuro, in un susseguirsi di gag e situazioni sempre più sul confine dell'assurdo che giocano col tema dei paradossi temporali, nella migliore tradizione di Ritorno al futuro (citato in più sequenze).

Vedere Fin & co. alle prese con personaggi fiabeschi quali Merlino (afroamericano), Morgana (una draq queen) o realmente esistiti come George Washington, Benjamin Franklin e Billy the Kid strappa più di una risata nella delirante gestione dei dialoghi e delle rispettive caratterizzazioni dei suddetti, così come osservare armi e sparatorie relativizzati all'idoneo contesto storico: dalla versione di Excalibur seghettata, a ricordare la leggendaria motosega del protagonista, al duello con la pistola contro uno squalo che aveva ingoiato il braccio di un avversario, si fatica sempre a credere ai propri occhi e l'apoteosi finale, pirotecnica e ricolma di citazioni da ogni dove, non fa che confermare l'amabile caos partorito in fase di sceneggiatura.



In questo insieme così nonsense si nota però una certa stanchezza nella parte centrale, la quale ha la sfortuna di seguire a una prima in cui accade di tutto e di più senza freni inibitori di sorta. Rispetto al passato i camei d'eccellenza sono più limitati, ma almeno due spiccano su tutti: quello di Dee Snider, cantante dei Twisted Sister, nelle vesti di uno sceriffo dal grilletto facile e quello di Tori Spelling, ex compagna di Ziering sul set di Beverly Hills 90210, in quelli di... beh, a voi scoprirlo.

L'epilogo, che sa tanto di commiato, apre comunque le porte a un possibile proseguo e non è per caso che una delle battute chiave pronunciate dal cacciatore di sharknado sia proprio inerente alla necessità di un reboot. Per la serie, se son squali, voleranno.