The Last Man, la recensione dello sci-fi su Prime Video

Il mondo come lo conosciamo non esiste più. La società è collassata su se stessa sia dal punto di vista climatico che da quello economico: sono bastati trenta giorni affinché la stabilità globale andasse in fumo e ora la popolazione vive di stenti in città dominate dalla legge del più forte.

Kurt è un veterano di guerra che soffre di stress post traumatico in seguito all'uccisione di un suo compagno, gravemente ferito e condannato a una lenta agonia, nelle fasi cruciali del conflitto.

L'uomo vive in uno squallido appartamento nel quale si è costruito un bunker: secondo un fantomatico messia infatti sul pianeta è in arrivo una nuova, devastante, tempesta che potrebbe spazzare via ogni cosa in superficie.



Il mondo che verrà

Il regista argentino Rodrigo H. Vila vanta una lunga esperienza nel campo documentaristico, e ha esordito nel cinema di finzione soltanto lo scorso anno con uno sci-fi low-budget che guarda ad alti prototipi ma cede prepotentemente dietro ai propri limiti produttivi e narrativi.

Disponibile nel catalogo di Amazon Prime Video, The Last Man ci accompagna in un'ambientazione post-apocalittica dal taglio pseudo-orwelliano, dove la violenza impera per le strade e ambigui profeti celebrano una nuova e imminente fine del mondo, come se quello mostrato non fosse già abbastanza squallido e decadente.

Se l'approccio di base potrebbe anche risultare accettabile nei suoi passaggi chiave, la sceneggiatura finisce per ingarbugliare eccessivamente una trama che avrebbe giovato della sua semplicità di fondo.

Invece viene aggiunta ulteriore carne al fuoco, con tanto di allucinazioni continue ad attanagliare il personaggio principale e un breve passaggio all'interno di un manicomio, che scopiazza quello ben più riuscito e consapevole di un grande cult come L'esercito delle 12 scimmie (1995).



Una coesione forzata

La scarsezza, sia per numero che per varietà, delle location e l'insistita cupezza dei toni fotografici che esaltano le atmosfere dark per amplificare il senso di una realtà allo sbando, non fanno che peggiorare la situazione, lasciando i vaghi punti di interesse alla parte finale che, pur prevedibile, riesce a creare un minino di interesse nello spettatore che non si fosse eccessivamente scoraggiato nei minuti precedenti.

L'ora e mezza di visione vive così di rari sussulti, incapaci di rendere il film coeso e avvincente al punto giusto, con effetti speciali fortunatamente limitati che non rendono giustizia a quanto si voleva effettivamente raccontare.

Hayden Christensen, ormai relegato da anni a produzioni minori e lontanissimo dal successo planetario ottenunei panni di Anakin Skywalker, traghetta la narrazione con un costante voice-over mentre Harvey Keitel, che fu Giuda nel capolavoro scorsesiano L'ultima tentazione di Cristo (1980), è qui in un autoironico contraltare delle vesti messianiche, con tanto di improbabile barba posticcia al seguito.