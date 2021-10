The Last Duel Recensione: il sontuoso dramma medievale di Ridley Scott

La 78° Mostra del Cinema di Venezia ha regalato parecchie soddisfazioni, come dimostrano i vincitori di Venezia 2021. Il Lido è stato la passerella per una selezione ricca di titoli avvincenti e attesissimi, sia in concorso che fuori. Vi basta recuperare la nostra recensione di Dune, il nuovo kolossal firmato da Denis Villeneuve (Blade Runner 2046, Arrival), o aspettare Halloween Kills, nuovo capitolo del franchise presentato in anteprima in occasione del Leone alla Carriera a Jamie Lee Curtis, per rendervene conto.



Ma c'è un altro titolo che ha conquistato la nostra attenzione e, soprattutto, ammirazione. Si tratta di The Last Duel, nuovo dramma epico e storico diretto da Sir Ridley Scott e scritto a sei mani da Nicole Holofcener, Ben Affleck e Matt Damon, questi ultimi anche interpreti del lungometraggio che debutta in sala il 14 ottobre, e si conferma una delle pellicole più attese della stagione, pronta a fare incetta di premi. Merito di una tematica più attuale di quanto possiamo immaginare.



L'ultimo duello di Dio

Tratto dal romanzo storico L'ultimo duello. La storia vera di un crimine, uno scandalo e una prova per combattimento nella Francia medievale, scritto nel 2004 da Eric Jager, The Last Duel racconta dell'ultimo duello legale di Francia, avvenuto nel XIV secolo. A disputarlo sono il cavaliere Jean de Carrouges (Matt Damon) e lo scudiero Jacques Le Gris (Adam Driver). Tutto comincia quando la moglie di Carrouges, Marguerite de Thibouville (la Jodie Comer di Killing Eve), accusa Le Gris di averla stuprata.

Ma lo scudiero nega il fatto, perciò non resta che rimettere il verdetto finale al giudizio di Dio. Se Carrouges dovesse perdere, sarebbe la prova della falsità delle accuse e la donna verrebbe bruciata viva. Fin qui, sembrerebbe un classico kolossal storico. Ma The Last Duel sorprende, scegliendo di raccontare la storia da tre diversi punti di vista, quelli dei protagonisti: Carrouges, Le Gris e Marguerite. Il risultato è un mosaico in cui la verità sfugge continuamente, fino alla terza versione, quella della donna vittima di violenza, l'unica a poter parlare dell'accaduto. Mentre le prime due prospettive tendono a fornire una visione eroica dei fatti, addirittura romanticizzandoli, il punto di vista di Marguerite svela l'orrore dietro la cavalleria: un mondo dove l'unico potere che conta è quello degli uomini, dove la giustizia non esiste e la verità può costarti la vita. The Last Duel è la storia del coraggio di una donna che sceglie di dire la verità ad ogni costo. Un fatto eccezionale, pensando all'epoca in cui è ambientato il film. Un'epoca per molti aspetti simile alla nostra.



Sir Ridley Scott, da tempo interessato a raccontare la vicenda, si è buttato anima e corpo nel progetto, tornando a un genere che da sempre lo affascina. Il film vede anche un ritorno alla sceneggiatura del duo Affleck & Damon, a vent'anni dal premio Oscar per Good Will Hunting. L'unione di questi due elementi garantisce il successo della pellicola. L'atmosfera è sontuosa, si riesce a percepire il freddo che affligge luoghi e personaggi. Tutto si svolge in un'ambiente ostile. A rendere l'esperienza ancor più immersiva è l'uso magistrale del sound design. La fotografia eleva ogni singola inquadratura, conferendo sfumature e tridimensionalità all'insieme.

La regia è superba, specialmente nelle scene d'azione. Durante lo scontro finale, la tensione è palpabile e Scott dimostra tutta la sua maestria. Impossibile non menzionare il cast, scelto con attenzione. Adam Driver brilla nei panni dello scudiero lascivo e narcisista, mentre Matt Damon è perfetto per la parte dello zotico cavaliere. Anche Ben Affleck, che interpreta il conte Pierre d'Alençon, risulta all'altezza del ruolo.



Sopra tutti, l'eburnea Jodie Comer è perfetta nel tratteggiare questa donna coraggiosa e dall'animo indipendente. Ma ora la domanda è un'altra: si tratta di un film da Oscar? The Last Duel ha tutti gli elementi per ricevere delle nomination, ma questo sarà da vedere. Nel frattempo, torniamo in sala a goderci il grande cinema. Un omaggio sentito alla forza delle donne di ogni tempo.