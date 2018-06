The Kissing Booth, la recensione della commedia originale Netflix

Elle Evans è una ragazza del liceo che non ha ancora ricevuto il primo bacio. La giovane ha come amico il coetaneo Lee, nato il suo stesso giorno, con il quale ha un rapporto inseparabile. Insieme i due decidono di organizzare per una festa di beneficenza della scuola una bancarella dei baci in cui alcuni dei ragazzi/e più belli della scuola mettono le loro labbra in offerta per raccogliere fondi. Destino vuole che tra questi vi sia Noah, l'atletico fratello maggiore di Lee, che da sempre cova una cotta segreta proprio per Elle. In The Kissing Booth quest'ultima teme di finire nella lunghissima lista di conquiste dell'aitante belloccio ma scopre ben presto che lui cova in realtà sentimenti sinceri. Ora il problema rimane però come confidare la nascita della loro relazione a Lee...

Un bacio romantico

Adattamento dell'omonimo romanzo di Beth Reekles, questa commedia originale Netflix si inserisce in quel filone di produzioni dedicate a un pubblico di adolescenti della stessa età dei protagonisti, qui alla prese con i primi amori e con segreti celati troppo a lungo. The Kissing Booth non fa nulla per differenziarsi dalla copiosa serie di titoli a tema e anzi ricicla allo sfinimento topoi sul significato dell'amicizia tra uomo e donna e sulla necessità di affrontare le proprie paure per giungere a una piena maturazione emotiva, lasciando che i classici istinti da coming-of-age generazionale emergano senza troppa personalità nella scontata evoluzione della vicenda. Un'adolescenza da cartolina, tra party selvaggi a base di alcool e un ambiente scolastico di superficiale sottofondo, prende così vita nei cento minuti di visione nei quali la love story è destinata - come ovvio - al più lieto epilogo senza che, per neanche un attimo, lo spettatore ne metta in dubbio la possibilità. Il nucleo narrativo si muove intorno ai tre principali protagonisti e il resto delle figure secondarie si spegne nel più desolante anonimato in maniera tristemente caricaturale, figure adulte incluse (dispiace vedere Molly Ringwald, attrice simbolo degli anni '80, in un ruolo così involontariamente parodico), e la sola Joey King, convincente interprete di Elle, tenta di speziare un po' il relativo personaggio dovendo sfidarne la debole caratterizzazione in fase di sceneggiatura.