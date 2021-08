The Kissing Booth 3 Recensione: la fine della storia, per fortuna

Dove eravamo rimasti? Per Elle (Joey King) si è finalmente concluso il liceo e dopo un viaggio post-diploma la protagonista di The Kissing Booth è ancora indecisa se andare ad Harvard o a Barkley, anche se Noah (Jacob Elordi) sta già pensando di prendere un appartamento nel campus di Harvard per entrambi.

Prima di iniziare una nuova vita, lei, Noah, Lee (Joel Courtney) e Rachel (Meganne Young) decidono però di trascorrere l'estate alla casa a mare dei fratelli Flynn, che i genitori hanno deciso di vendere.



Qui cominciano gli intrecci del capitolo conclusivo della saga young adult di successo targata Netflix, quella del passaggio definitivo dall'adolescenza alla maturità, soprattutto emotiva e personale, tra problematiche connesse alla scelta del proprio futuro e ovviamente sentimentali, tra vecchie e nuove fiamme, passioni mai celate, gelosie e tensioni che nel bene o nel male fanno fatica a scomparire. Elle sceglierà di andare ad Harvard o a Barkley? Lee è davvero innamorato di Rachel o pensa ancora ad Elle? Chi è Chloe, l'amica di Noah?

Tutte domande che avranno risposta entro la fine di questo dimenticabile ma fortunatamente risolutivo The Kissing Booth 3 di Vince Marcello, film che sta già volando alto nella Top 10 del servizio di streaming online.



La fine di una saga zoppicante

Per essere stata sin da principio una storia young adult dedicata alla generazione Z, bisogna ammettere che The Kissing Booth è cominciato e proseguito con fare decisamente sessista e profondamente anni '90 nello spirito del racconto, adagiandosi su temi narrativi stantii e logoranti e abbracciando tutti quei cliché del genere romantico che danno allo stesso una reputazione tutt'altro che positiva, quando sviluppati male e superficialmente, senza ingegno.

Il terzo e ultimo capitolo del triangolo amoroso tra Elle, Noah e Lee non tenta minimamente di cambiare le cose e, anzi, riesce addirittura a peggiorarle con un plus demerito che rende il film accessorio, tedioso, scontato e apparentemente prodotto solo ed esclusivamente per cavalcare l'onda del successo di questa saga, che hanno reso il progetto una delle IP più profittevoli e viste di Netflix.

La regia di Marcello resta come sempre inadeguata, esattamente come la sua scrittura senza polso e un ritmo eccessivamente piatto e fin troppo dilatato, davvero eccessivo per una storia di questo tipo, soprattutto arrivati a film more of the same dei precedenti che non ha nulla da aggiungere a una saga già fiacca in partenza. Quanto meno The Kissing Booth 2 aggiusta il tiro comico e auto-ironico del percorso di crescita e confronto di Elle con i propri sentimenti, permettendo in qualche modo a Joey King di divertirsi più del dovuto nei panni del suo personaggio, mentre The Kissing Booth 3 affossa persino la performance della lanciatissima e giovane star, senza mai provare a valorizzarne l'effettivo talento - comunque sempre poco evidente nei film della serie.



Come spiegavamo, la svolta centrale del film relativa al futuro della sua protagonista è tutta dedicata alla scelta dell'Università, ma né Elle né tantomeno i due fratelli Flynn risultano personaggi totalmente formati, accattivanti o "veri" persino dopo tre capitoli da quasi due ore ciascuno, sintomo di una scrittura qualitativamente bassa dall'inizio alla fine.

Le situazioni si ripetono costantemente e non c'è mai nulla di realmente nuovo, elemento formale che unito a una sceneggiatura piatta e a una lunghezza eccessiva rendono The Kissing Booth 3 un film sfiancante e infinito. Potrebbe restare intatto il piacere dei puristi e appassionati hardcore del genere nel seguire queste disavventure amorose ed esistenziali di giovani, aitanti e promettenti ragazzi americani, ma è un filone ormai passato che hanno comunque saputo intercettare meglio e con più qualità attrici quali le Gemelle Olsen, Amanda Bynes o Hilary Duff, sicuramente con film a loro modo più memorabili e divenuti cult o scult.



Qui ci troviamo di fronte a un pastiche sentimentale che vorrebbe trasmettere sensazioni positive nella sua totale assenza d'ambizioni, cinematograficamente insignificante, strutturalmente povero d'ingegno, formalmente opinabile e narrativamente decadente.