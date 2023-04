The Informer Recensione: un prison-movie senza infamia e senza lode

Un uomo solo contro tutti. E quando tra tutti vi sono non soltanto i federali ma anche la polizia, alle prese con una sfida personale tra coloro che dovrebbero soltanto pensare a far trionfare la giustizia, la situazione è ovviamente destinata a prendere una piega ulteriormente imprevista. Questo è quando accade nelle quasi due ore di The Informer, dove il protagonista interpretato da Joel Kinnaman è al centro di quelle dinamiche tipiche dei prison-movie, costretto a infiltrarsi sotto copertura per proteggere la sua famiglia salvo ritrovarsi tradito da coloro che dovevano proteggerlo.



Non va per il sottile questo film che non è altro che l'adattamento cinematografico del romanzo del 2009 Tre secondi (Tre sekunder), scritto da Börge Hellström e Anders Roslund. Un libro che sembra guardare a situazioni archetipiche nella relativa esposizione dei fatti e che nella suddetta trasposizione qui oggetto di analisi si affida ad una messa in scena lineare, più affine forse a certe produzioni per il piccolo schermo che a quell'ampio respiro d'ambito prettamente cinematografico. Ma andiamo con ordine...



The Informer: questione di fiducia

La storia di The Informer - in onda stasera su RAI4 - ruota intorno al personaggio di Pete Koslow, un criminale al servizio della mafia polacca che opera nella Grande Mela, che da tempo sta collaborando con l'FBI come agente sotto copertura. Il suo obiettivo è quello di incastrare il suo boss ma la situazione prende una piega imprevista quando durante un incontro con un potenziale compratore di droga, un poliziotto infiltrato resta ucciso.

Da quel momento Koslow si trova in una situazione sempre più pericolosa e quando il suo capo gli chiede di farsi arrestare e rinchiudere nel carcere di Bale Hill, nel quale ha trascorso una condanna passata, con l'obiettivo di gestire il narcotraffico tra quelle mura non può che accettare: in caso contrario la sua famiglia ne pagherà le conseguenze. Nel frattempo però la polizia di New York sta indagando sul caso e l'interferenza coi federali non fa altro che peggiorare ulteriormente la posizione di Koslow, che ora non potrà fidarsi più di nessuno tra le mura di quel carcere dove l'insidia si nasconde dietro ogni angolo.



Questo l'ho già visto

Niente di nuovo sotto il sole in una narrazione che segue precise linee guida viste e riviste nel relativo filone d'appartenenza, con gli intrighi e i sotterfugi ai piani alti che mettono costantemente in pericolo non soltanto la vita del personaggio principale ma anche quella delle persone a lui care, innescando una corsa contro il tempo destinata a esplodere nell'ansiogena resa dei conti finale. Proprio l'ultima mezzora è la parte più interessante e tensiva di un film altrimenti abbastanza anonimo, tanto decoroso quanto privo di personalità.

The Informer sembra il classico compitino realizzato con tutti i crismi del caso, ma senza quel guizzo che possa farlo emergere in mezzo a tanti titoli omologhi: manca inoltre un villain di primo piano - la figura del boss è appena accennata e i suoi sottoposti sono semplice "carne da macello" - e la diaspora tra le forze dell'ordine si affida a soluzioni poco credibili nel tentativo di complicare le cose ad uso e consumo del corposo minutaggio.



Il film è la seconda prova dietro la macchina da presa dell'attore Andrea Di Stefano - recentemente nelle nostre sale con L'ultima notte di amore (2023) - che torna a dirigere star internazionali dopo il sottovalutato Escobar (2014) che vedeva protagonista Benicio Del Toro (se volete saperne di più, la nostra recensione di Escobar è a portata di clic). In quest'occasione può contare su un cast di tutto rispetto capitanato da Joel Kinnaman e vedente in fondamentali ruoli di supporto nomi del calibro di Rosamund Pike, Clive Owen e Ana de Armas - avete letto la recensione di Ghosted, uno dei suoi ultimi film? - tutti alle prese con figure fin troppo monodimensionali per via di una sceneggiatura relativamente netta e priva di effettivi colpi di scena, fino a quell'epilogo parzialmente aperto ma instradato su una probabile conclusione.