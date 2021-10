The Guilty, Jake Gyllenhaal protagonista assoluto del film su Netflix

Non ci sono spari, colpi o fendenti che tagliano la pelle, nella ragnatela di Antoine Fuqua, ma parole. Parole che superano i confini di un telefono, insidiandosi negli inframezzi di un'immaginazione che lavora, crea, costruendo un universo solo suggerito e ora pronto a realizzarsi nella mente dello spettatore. Ed è qui che si ritrova tutta la potenza di The Guilty. Senza mostrare, il regista recupera la forza della tradizione orale per sfruttare l'immaginazione di un pubblico lasciato in balia della propria mente e fantasia, in uno stato perpetuo di inquietudine.



Remake dell'omonimo film del 2018 (qui la recensione dell'originale Il colpevole - The Guilty), Fuqua spoglia la propria opera di ogni orpello ed elemento superfluo, concentrandosi sulla performance di un Jake Gyllenhaal rimasto solo al centro della scena, unico protagonista di una caccia all'uomo seguita solamente attraverso lo squillo di una chiamata. Nessuno sguardo con cui incrociare il proprio, se non quello di uno spettatore chiamato a tenere desta la propria attenzione grazie a quegli occhi profondi e parlanti di un interprete mai banale, ma sempre pienamente in parte.



The Guilty: voci che scorrono, occhi che parlano

Sapeva di giocare su un terreno fertile, Antoine Fuqua. Lavorare con Jake Gyllenhaal significa avere tra le mani della pasta da modellare a proprio piacimento.



Lo aveva già sperimentato nell'adrenalinico Southpaw (per approfondire: la recensione di Southpaw), ma adesso Fuqua ha voluto aumentare la posta in gioco, lasciando l'attore al centro di un'opera costruita sulla forza delle sue spalle. Quegli occhi introspettivi di Jake Gyllenhaal sono un mare mai calmo ma perpetuamente in tempesta. Un universo da indagare, far proprio, sfruttare con primi e primissimi piani, sacrificando spiegazioni e dialoghi altrimenti superflui. La mimica facciale dell'attore è il centro catalizzante che convoglia tutta l'attenzione dello spettatore su un uomo che ritrova come proprio controcampo visivo supporti tecnologici (computer e linee telefoniche) destinati a elevarsi a unici mezzi di interlocuzione.



Dopo Southpaw, anche in The Guilty i ralenti e gli sguardi in camera si fanno portatori di emozioni represse, un mare interiore che colpisce il protagonista affogandolo nei propri rimorsi. E così la mente registra, le orecchie ascoltano, e gli occhi reagiscono. Gyllenhaal non ha paura di farsi colonna portante di un'intera opera giostrata su una costruzione visiva che ricalca quella imbastita da Steven Knight in Locke.

Pochi i personaggi che si intromettono in questo monologo che si scinde in un dialogo e in cui solo una parte è in campo, mentre l'altra rimane nell'ombra, nascosta tra i fili di un telefono.



Jake Gyllenhaal recita con fantasmi, spettri e corpi invisibili. Eppure in ogni reazione si riscontra un perfetto surrogato di una possibile realtà. Crediamo nelle sue espressioni, nelle sue parole, perché generate da una fucina interpretativa alimentata da un talento che affonda in un naturalismo con il quale Gyllenhaal si spoglia della propria personalità, per vivere altre esistenze. Gyllenhaal non è più Jake ma Joe.



Circondato da una fotografia buia, Joe fa spola tra flashback di un passato poco più che accennato e richieste di aiuto che prima lo sotterrano, poi lo elevano al ruolo di salvatore. Nello spazio angusto di una centrale operativa riempita da parole che viaggiano senza freni, lo sguardo di Joe è sempre ben leggibile. Ricerchiamo in ogni sua micro-espressione un ponte diretto con un'interiorità che per quanto tenuta nascosta è pronta a esplodere.

Mai fuori contesto, o in overacting, la performance di Gyllenhaal in The Guilty non solo è l'ultima di una galleria di uomini soffocati dalle proprie ossessioni e dalle ombre del proprio passato, è anche e soprattutto punto nevralgico di un film che affida alle parole e alle reazioni registrate da occhi profondi il proprio successo.



Lo spettacolo delle parole, tra fuoco e disgelo

Avanza il fuoco a Los Angeles. Ma non c'è nessuna fiamma a riscaldare il corpo di Joe. L'incendio indomabile che sconvolge la città degli angeli non trova un proprio corrispettivo nell'animo di un uomo schiacciato dal peso di un'esistenza turbata e fredda, ghiacciata dal senso di colpa.

Ammantato da ombre, l'unica luce che fa capolino è quella delle chiamate. Rossa, come una linea diretta con un mondo che vuole allontanare.



Come il sangue, la violenza, la vendetta. Nessuno si salva da solo, ma a volte bastano delle parole perché "chi soffre possa salvare chi soffre". Un passaggio di testimone che Fuqua sottolinea, grazie solo a un'alternanza perfetta tra il buio dell'anima (nero) e quello della passione che sovrasta l'istinto e la vendetta (rosso).



In linea con il passato

The Guilty è un andirivieni tra inferno personale e universale, di sconosciuti che affidano a una chiamata al 911 la propria ancora di salvezza. C'è chi crede di essere stato derubato da una prostituta, chi è stato colpito in bicicletta, o chi, come la misteriosa Emily (Riley Keough) si ritrova in un furgoncino, vittima della follia di un ex-marito che ha già perpetrato la propria cieca violenza sui figli.



Sono le parole che compongono i ricordi, le confessioni di Emily a fare da ponte diretto con un passato tenuto nascosto, all'ombra di una cornetta, del protagonista. Di Joe (poliziotto di Los Angeles) non sappiamo nulla, se non pochi accenni circa un evento traumatico che lo ha visto protagonista e che lo ha allontanato dal servizio, relegandolo al centro di smistamento delle chiamate al 911.

Puzzle incompleto e tutto da ricostruire con quelle poche informazioni lasciateci su un background ora rivelato, ora sottrattoci, è proprio la mancanza di sicurezza e nozioni basiche circa la persona di Joe a generare confusione nello spettatore, destabilizzandolo.

Un senso di angoscia che attira il pubblico in maniera quasi masochista, trascinandolo in una rete di rivelazioni e segreti confessati. Tutto in The Guilty concorre a costruire un teatro della rinascita e dell'auto-perdono, facendo a meno degli elementi che caratterizzano il genere d'azione a cui lo stesso film auspica di rientrare. Eppure, se tutto è offerto al pubblico in maniera impeccabile, c'è qualcosa che blocca il processo di immedesimazione spettatoriale.



The Guilty si mostra pertanto nelle sembianze di un uomo bellissimo, esteticamente perfetto, ma incapace di far battere il cuore. A frenare questo legame di seduzione è probabilmente una sceneggiatura che fa collidere troppo spesso, e in maniera poco armoniosa, la tragedia personale di Joe con quella vissuta da Emily e la sua famiglia.



Intervallando lo sviluppo della sottotrama di Emily, fino a metterla in pausa nei momenti di massima intensità emotiva, si depotenzia la carica di ansia e suspense che ci si aspetterebbe nel corso dell'opera. Una mancanza di coerenza che genera ancor più confusione in un teatro delle salvezze che al buio delle paure e delle recriminazioni tenta di farci prigionieri, scordandosi in caserma le manette.

Attratti dalla forza dello sguardo di Jake Gyllenhaal, e imprigionati da tenaglie nascoste dietro la forza immaginifica delle parole, ci sentiamo per un attimo rapiti da The Guilty, ma basta un errore di distrazione che eccoci scappare via, liberi, lontani da un gioco di seduzione che ci prende ma non ci fa propri.