The Forger - Il falsario, la recensione del film con John Travolta

Raymond Cutter era uno dei migliori falsari sulla piazza ma dopo essere stato beccato in flagrante è stato condannato a cinque anni di prigione, scontati senza riduzione di pena anche per via del suo rifiuto di collaborare con le autorità e fare la spia nei confronti di mandanti e soci. Quando mancano solo dieci mesi al termine della pena l'uomo è però intenzionato a uscire il prima possibile per stare vicino al figlio adolescente, prossimo a un esame medico che potrebbe diagnosticargli una forma di cancro al cervello.



In The Forger - Il falsario Raymond chiede così aiuto a uno dei criminali più influenti della città, lo spietato Keegan, affinché corrompa il giudice. Appena messo fuori il naso dalle sbarre il protagonista deve ripagare il debito: restituire in un breve tempo 50.000 dollari o adempiere a un nuovo incarico, relativo al furto e alla corrispondente sostituzione di un famoso quadro di Monet custodito in un museo. Raymond opta per la seconda soluzione mentre al contempo deve prendersi cura del figlio, la cui diagnosi si è purtroppo rivelata nefasta, e tentare di ricostruire un rapporto con lui dopo un così lungo periodo di lontananza. In questo avrà l'aiuto dell'anziano "padre d'arte" Joseph, anch'esso del mestiere, ma dovrà vedersela con le indagini delle autorità che stanno investigando proprio sui traffici di Keegan.

L'arte del furto

L'esordio per il grande schermo del regista di base televisiva Philip Martin è uno di quei classici film dei quali non si sentiva la mancanza, popolato di star al minimo sindacale alle prese con una trama vista e rivista e priva di reali punti di interesse. The Forger - Il falsario non chiede nessuno sforzo allo spettatore se non quello, tutto fuorché positivo, di resistere fino all'arrivo dei titoli di coda, impresa non così semplice vista la monotonia di uno script che tenta - con scarso successo - di ibridare dramma familiare e heist movie senza un briciolo di originalità.



Fin dai primi minuti è l'approssimazione a farla da padrone, con un background narrativo troppo risicato e improbabile per appassionare realmente al destino dei protagonisti, i quali si muovono per inerzia nel corso dei novanta minuti di visione, tra inaspettate rappacificazioni e doppi giochi destinati a concludersi in una sorta di amaro lieto fine, unica nota parzialmente insolita della altrimenti stereotipata sceneggiatura.

Alla resa dei conti

La presunta tensione non è mai palpabile e le sporadiche dinamiche da spy-story nella progettazione del furto e relativa messa in atto del piano sono prive di nerbo, rivelandosi tanto inverosimili quanto piatte dal punto di vista del semplice intrattenimento a tema. The Forger - Il falsario opta per soluzioni al limite dell'assurdo, con la formazione di un team di ladri a gestione familiare e un grottesco coming-of-age del figlio adolescente che vede il padre come una sorta di genio in grado di esaudire i desideri: tra questi vi è anche quello di perdere la verginità, al centro di una delle sequenze più ridicole viste forse nell'ultimo decennio.



Martin non sa dosare modi e tempi, non aiutato in questo da un montaggio schematico e lineare che si sviluppa su un lento e inesorabile susseguirsi di passaggi chiave svuotati di senso enfatico, e coinvolge nella sua inadeguatezza anche l'altisonante cast di stelle. John Travolta, abituato in quest'ultima parte di carriera a produzioni secondarie, non è mai convinto e convincente nei panni del combattuto protagonista, mentre i comprimari di lusso interpretati da Cristopher Plummer e Tyle Sheridan sono inermi vittime di figure al limite del caricaturale.