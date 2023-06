The Flash Recensione: nel bene e nel male abbiamo fatto i pazzi

C'è stato un momento in cui questo film sembrava non dovesse uscire mai. Forse anche più di un momento. E poi lentamente ma in maniera inesorabile è diventato un oggetto unico, assurdo, pieno di contraddizioni, impossibile da incasellare e anche per questo dannatamente affascinante. Una storia produttiva da case study quella di The Flash, che dal 15 giugno arriva nelle nostre sale. Portandosi dietri sogni passati e dubbi futuri, ma mantenendo sempre e comunque un'attrattiva quasi ineffabile.



Lo si vede per Michael Keaton, Batman ancora granitico nel cuore dei fan? Per Ben Affleck, che non è mai riuscito a indossarlo completamente quel costume? Per Ezra Miller e le tempeste che ha fatto abbattere sul film? Per le sorprese o per capire come tutto questo farà nascere il DCU di James Gunn? Forse alla fine lo si vede e basta, perché The Flash è figlio del suo stesso caos, e come tale va approcciato. Vi raccontiamo perché.



Ezra Miller e The Flash

Tornare indietro nel tempo per salvare la propria madre ma rischiando di mettere a repentaglio il continuum spazio-temporale. Questo è il dubbio da cui tutto parte in The Flash, l'evento scatenante a cui Barry Allen non riesce a sottrarsi.



Sembra quasi di sentire l'eco di un altro film che di eventi canonici e multiverso ne ha già fatto un esempio da seguire (e se non l'avete ancora letta correte sulla nostra recensione di Spider-Man Across the Spider-Verse). Il film di Andy Muschietti ha ambizioni artistiche minori, ma trova la sua prima forza proprio dove aveva rischiato di più: Ezra Miller. Il suo (anzi, i suoi) Barry Allen funzionano, mescolando un senso da outsider puro e una drammaticità misurata nei momenti di maggior impatto emotivo. Ezra Miller si sdoppia fra un Barry più maturo e consapevole e una sua versione giovane alle prime armi. Dando vita a momenti realistici nella loro assurdità: se veleggiate verso i 30 provate a immaginarvi di dover discutere con una vostra versione diciottenne. Probabilmente la pazienza durerebbe poco, continuando a ripetervi "ma ero davvero così?". In queste dinamiche The Flash funziona, dando spessore e profondità a Barry e sfruttando fino in fondo le capacità di Ezra Miller. Come fosse un film delle origini maturo e sui generis, dove il supereroe addestra il sé stesso poco super e poco eroe.



Ridere anche di fronte all'apocalisse

Quando James Gunn aveva detto che The Flash gli era piaciuto abbiamo alzato tutti un sopracciglio. Certo, dura criticare un prodotto che comunque ti sei trovato a dover gestire, ma bastano poche scene per capire come mai: la comicità. Il tipo di humor usato in The Flash strizza molto l'occhio alla vena di Gunn. Non tocca le sue vette, ma ci sono momenti genuinamente divertenti che ironizzano sul concetto di supereroe in generale e sulla figura di Flash in particolare.



Una comicità che non spezza il ritmo della narrazione e che si inserisce bene in un contesto a tratti decisamente drammatico, senza mai depotenziarlo o renderlo ridicolo. La sceneggiatura di Christina Hodson sa quali corde far vibrare per chi ama un tipo di ironia più caustica, che ben si amalgama con toni più solenni in grado di far risaltare il più possibile determinati personaggi. Basta pensare alla piccola grande lezione che il Bruce Wayne di Ben Affleck consegna al Flash di Ezra Miller, il vero lascito morale di un Batman mai davvero sfruttato e del quale rimpiangeremo sempre un trattamento gestito male senza alcuna lungimiranza.



Batman e Supergirl

Sembra quasi superfluo doverlo ribadire, ma è così: Michael Keaton è ancora dannatamente perfetto come Batman. Carisma da vendere, presenza scenica totale, sia in costume sia senza.



Un omaggio alla gloria che fu senza scadere troppo nella nostalgia, dandogli il ruolo di mentore che deve anche un po' ritrovare sé stesso, riportato in vita per necessità ma sotto sotto immortale nel suo essere un'icona. Innegabile come la sua presenza sia un traino importante per The Flash, nel quale avremmo forse voluto vedere un po' di più il Batman di Ben Affleck, nonostante il suo discorso sulle cicatrici, come dicevamo, rappresenta forse il momento migliore del personaggio nella sua accidentata avventura cinematografica. Il vero peccato però, a ben rifletterci, è la Supergirl di Sasha Calle. Un grande peccato... perché viene sfruttata poco. Le bastano poche inquadrature per prendersi i riflettori: staccarle gli occhi di dosso diventa quasi impossibile. Una versione del personaggio capace di ritagliarsi la sua nicchia praticamente solo grazie alla presenza di un'attrice che in ambito cinematografico ha tantissimo da dare, per una Supergirl che chissà se potremo mai rivedere, anche se lo vorremmo proprio tanto.



I grandi problemi di un futuro passato

Arrivati a questo punto si potrebbe pensare che il film non ha difetti importanti, ma purtroppo crolla di fronte a uno scoglio che per un cinecomic non dovrebbe nemmeno presentare problemi: la CGI. Gli effetti speciali di The Flash sono davvero ai limiti dell'accettabile, e in alcuni casi purtroppo vanno anche oltre. I volti di certi personaggi ricreati al computer cozzano davvero tanto con il nostro sguardo, soprattutto nei momenti in cui Flash torna indietro nel tempo. Le scene d'azione sono inficiate dalla CGI, che arranca a più riprese senza permettere allo spettatore di godersi fino in fondo ciò che accade a schermo.



Complice anche la regia di Andy Muschietti, che non riesce mai a trovare una sua identità o un suo sguardo, prendendo cose qua e là (un po' da Snyder, un po' da Reeves) ma rimanendo anonima e senza un'inquadratura che possa anche solo essere ricordata. Questo si mescola poi a un prodotto ancora nebuloso nella rivoluzione di James Gunn: ci sarà tempo e modo di parlarne, ma senza fare spoiler The Flash paradossalmente chiarisce poco sul suo stesso futuro e su come tutto si inserirà (se lo farà) nel DCU. Preso singolarmente, però, al netto dei difetti e degli inciampi, vive delle sue stesse fiammate e di cameo capaci di farci saltare dalla sedia sgranando gli occhi. Che poi, alla fine, questo volevamo dal film, giusto? Che facessero i pazzi. E i pazzi li hanno fatti eccome.