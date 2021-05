The Father, recensione del film premiato agli Oscar con Anthony Hopkins

Un appartamento. Un uomo. Un estraneo. O forse no? Allora una casa, un padre e una figlia. Il gioco di specchi mentali è cominciato ancor prima che possiamo rendercene conto. Noi cerchiamo di aggrapparci a qualcosa, a un oggetto, o magari a una parola, un sorriso. Eppure The Father ci toglie subito le certezze da sotto i piedi, e in un attimo finiamo a capofitto dentro un mondo fatto di dettagli piccoli e giganti, dove tutto è tremendamente importante e forse nulla lo è davvero. Arriva finalmente in sala dal 20 maggio in lingua originale (e dal 27 in italiano) un film che si è portato a casa l'Oscar come miglior attore per Anthony Hopkins e per la miglior sceneggiatura non originale, nell'anno di un Nomadland capace di conquistare tutti.

Il dramma da camera di Florian Zeller è quindi pronto a far vibrare la propria anima spezzata, distrutta dai frammenti di un cervello che si sta perdendo, senza neanche rendersene conto. Scopriamo assieme perché è così splendidamente tragico lasciarsi sommergere.



Padre e figlie

C'è un padre che vive con la propria figlia in un appartamento di Londra. Ma dei cambiamenti stanno arrivando. O sono già in atto? Lei vuole trasferirsi, però c'è già qualcun altro in casa. Il marito. Il marito? No, forse era quello dell'altra figlia, della sorella. Eppure... Queste sono le battute iniziali di The Father, puntelli labili di un micromondo che noi tentiamo di instradare su binari conosciuti.

Proviamo a ricordare tutto quello che abbiamo visto, quando sembra così semplice, ma c'è sempre un tassello che manca, una tessera che non combacia. E quando capiamo cosa sta succedendo è ormai troppo tardi.

Florian Zeller con The Father sbriciola certezze lasciandole dietro i nostri occhi come frammenti di Pollicino, un corpo che si sta sgretolando a partire dalla sua matrice, dall'elemento più importante di tutti: la mente.

E noi non possiamo che osservare mani che scivolano in una lenta spirale labirintica ma che ancora combattono, che tentano in tutti i modi di afferrare buchi e sporgenze in un muro che diventa sempre più liscio, giorno dopo giorno.



La sceneggiatura di un orologiaio

Fra le tante cose che The Father riesce a fare alla perfezione è l'uso dello spazio. Il film è infatti un dramma da camera, che viene da una pièce teatrale dello stesso Zeller.

Tutto ciò che vediamo è importante, tornerà alla fine e avrà un piccolo grande ruolo nel palcoscenico mentale del Padre interpretato da Anthony Hopkins. La decrittazione della sceneggiatura avviene tramite gli oggetti, la loro perdita o il loro ritrovamento, in una continua marea che cancella le orme nella sabbia cerebrale del protagonista.



Nulla è lasciato al caso, e fin dall'inizio The Father destabilizza nel suo stesso gioco dei generi, con sottofondi horror, venature investigative e una coperta di mistero che noi cerchiamo di togliere, mentre Zeller lo sta già facendo al posto nostro.

Ed è proprio quando ogni cassetto inizia ad aprirsi e pensiamo di essere totalmente persi che The Father schiocca le sue dita e ci riporta nella lancinante realtà della demenza senile, facendoci capire una singola e cruciale cosa: abbiamo sempre avuto il punto di vista di Anthony Hopkins, prigionieri del suo dramma che nemmeno il sipario riesce a cancellare.



Le lacrime attoriali di Anthony Hopkins

Era facile immaginarsi l'Oscar postumo a Chadwick Boseman per Ma Rainey's Black Bottom. Però con The Father Anthony Hopkins ci regala una delle migliori interpretazioni della sua carriera.

In novanta minuti l'attore gallese divora tutto lo spettro delle emozioni umane, lasciandosi travolgere da un male devastante che nemmeno lui capisce.

Ciò che Hopkins fa è immedesimazione totale, è realismo puro attraverso lo schermo, quella barriera che il teatro non ha e che lui riesce a divellere anche al cinema. La capacità empatica che gronda dallo schermo ci riempie il volto di lacrime, facendoci odiare il suo personaggio, per poi amarlo e infine arrivare esattamente lì, dove Zeller voleva.

Perché chiunque si sia trovato in quella situazione sa che non c'è altro da fare che stringersi in un abbraccio, gelido di sinapsi e membrane, dove anche noi facciamo di tutto per non piangere.

Ma Anthony Hopkins va oltre, e The Father ci porta lì con lui, per mano, come una madre che bacia la ferita del proprio figlio, anche se continua a sanguinare.