The Factory - Lotta contro il tempo, la recensione del thriller con John Cusack

Mike Fletcher, detective della polizia di Buffalo, sta indagando da tempo insieme alla fidata collega Kelsey Walker sui delitti di un serial killer che rapisce, tortura e uccide le proprie vittime, tutte giovani donne. In The Factory - Lotta contro il tempo l'assassino, che aveva fatto perdere le proprie tracce da diversi mesi, ritorna sulla scena adescando un transessuale la cui scomparsa accende un campanello d'allarme in Fletcher, convinto che questa sia l'occasione giusta per porre finalmente fine alla mattanza di vittime. Il caso vuole che il criminale rapisca però proprio la figlia dell'agente, appena 17enne, uscita di casa di nascosto e catturata in seguito a una lite col fidanzato. Ora il detective si troverà coinvolto in prima persona nel caso, cercando di scoprire il prima possibile l'identità del misterioso aguzzino.

Indizio dopo indizio

I titoli di testa ci informano che ciò cui andremo ad assistere è ispirato a una storia vera, probabilmente relativa a un inquietante fatto di cronaca avvenuto a Cleveland agli inizi dello scorso decennio, ma sono ben evidenti le libertà narrative adottate in fase di sceneggiatura, a cominciare dall'improbabile, seppur d'effetto, colpo di scena nella resa dei conti finale. The Factory - Lotta contro il tempo si dimostra un thriller di cassetta privo di reali pregi ma anche di reali difetti, avente il merito di scorrere veloce e indolore per cento minuti che si dimenticano in fretta ma che offrono un godibile intrattenimento a tema durante la visione. Le numerose forzature narrative infatti sono abilmente attenuate dalla convincente messa in scena, che sfrutta uno stile registico che bada al sodo con una certa piacevole rozzezza, e dalla suggestiva ambientazione nevosa di Buffalo facente sfondo alla vicenda. Il sovraccarico melodrammatico risulta meno enfatico del previsto e il personaggio di un idoneo John Cusack attrae facilmente il trasporto del pubblico, mentre Jennifer Carpenter si dimostra spalla ricca di sorprese e sfumature. La tensione si fa poi palpabile in più di un'occasione nella prigione sotterranea in cui sono rinchiuse le giovani donne rapite, costrette a creare un rapporto di coercitiva complicità col rapitore le cui diramazioni psicologiche assumono via via tratti più inquietanti col procedere degli eventi, in un crescendo di suspense che traina l'operazione verso un epilogo non del tutto prevedibile.