The Fabelmans Recensione: il capolavoro autobiografico di Steven Spielberg

La vittoria del People Choise's Award al Festival di Toronto, com'è stato per The Fabelmans quest'anno, è da consuetudine uno dei migliori biglietti da visita per la statuetta più ambita agli Academy Awards (vi ricordate i vincitori degli Oscar 2022?). Sono tanti i film ad aver condiviso entrambi i riconoscimenti, e ora Steven Spielberg - a meno di un anno da un remake acclamatissimo come West Side Story (che siate dei Jets o degli Sharks, leggete la nostra recensione di West Side Story) - potrebbe rifarsi nel 2023 con il Miglior Film. Perché The Fabelmans, proiettato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, non è solo (e sicuramente) anni luce da qualunque altro titolo dell'evento della Capitale, ma è uno dei migliori di tutto l'anno e forse più.



Il paradiso perduto di Steven Spielberg

Fin dal suo annuncio, The Fabelmans è stato presentato come l'opera autobiografica di Steven Spielberg. Ed è sicuramente anche un testamento, nonostante il suo regista sia per fortuna ben lontano dal ritiro. Perché in un panorama generale sempre più insoddisfacente - più per la critica che per il pubblico, a dire il vero - Spielberg risveglia un'emozione che lo spettatore veterano, non più di primo pelo, non provava da tempo: letteralmente, l'amore per il cinema, quello infantile, quello della prima scoperta. Di quando tutti noi, ancora bambini, capimmo di amare questo mondo.

Perché sì, The Fabelmans è decisamente un film autobiografico per Spielberg, come vedremo. Ma è anche molto poco autoreferenziale - cosa niente affatto scontata, da un regista che stava attingendo da se stesso e di conseguenza da uno dei pilastri più importanti della settima arte - e quindi universale, collettivo. Non solo per il classico approccio metacinematografico alla Nuovo Cinema Paradiso - lo schermo nello schermo e il bambino in sala con gli occhi sognanti -, ma per tutta una serie di scene, memorabili a decine e tutte in modo diverso, che ci ricordano la vera magia del cinema, così travolgente da non riuscire a spiegarla.



Carriera e famiglia

Entrando più nel vivo di questa lettera d'amore che è The Fabelmans, Steven Spielberg si racconta; dalla scoperta del primo film in sala al primo vero ingaggio da parte degli studios. Copre l'arco d'infanzia e adolescenza attraverso un alter ego (Sammy Fabelman) e la sua famiglia, divisa fra artisti e scienziati. La madre, l'incredibile Michelle Williams, che ha rinunciato alla carriera di pianista per badare ai figli, e il padre, il sempre gradito Paul Dano, informatico in ascesa che "costringerà" moglie e figli a spostarsi in tutti gli Stati Uniti, dall'Arizona alla California, per approdare, infine, alla IBM.

I genitori rappresentano le due anime di Sammy, ma anche le due anime stesse del cinema: al suo primo lungometraggio, il padre gli spiega la tecnica delle immagini in movimento e la persistenza della visione; la madre gli dice che "i film sono dei sogni". E il piccolo Sammy inizia effettivamente a girare i suoi film; il primo con il modellino di un treno, perché fin dai Lumière si è sempre iniziato con un treno, poi un western e infine un war movie usando i compagni di scuola come comparse, bucando la pellicola per creare i primi effetti speciali e scoppiando petardi nel deserto per fingere i colpi di mitra nella sabbia. Sono solo alcune delle tantissime scene che ci ricordano di un cinema, quello precedente all'era digitale, fatto di espedienti e intuizioni. E per questo tanto geniale.



I film che ci salvano

La vicenda familiare si dipana, soprattutto con il grande scoglio del divorzio dei genitori in arrivo. Ma la costante rimane il cinema, un mezzo per sopportare e sopravvivere ai drammi. Girando un film, Sammy si scontra con la dura scoperta di un tradimento. Proiettandolo, riesce a comunicare laddove le parole lo paralizzano.

Girandone un altro, Sammy scopre il suo primo amore. Mostrandolo, scopre che il bullo della scuola è in realtà un fragile emotivo che non vuole affatto apparire come un altro Steve McQueen. Non vuole, per l'ennesima volta, essere un duro impenetrabile. Semmai tutto l'opposto. Noi siamo Sammy e siamo quel bullo, mentre vediamo The Fabelmans. Divertiti dall'assurdo di certe scene, commossi dalla dichiarazione di bellezza di altre. E questa magia, quasi inspiegabile, si trova nei piccoli, infiniti dettagli: come quando Michelle Williams riprende il pianoforte dopo tanto tempo per una diretta televisiva, ma non vuole tagliarsi le belle unghie lunghe smaltate di rosso e allora il ticchettio sui tasti invade la stanza. Questa è la vera magia del cinema e assaporandola ci ricordiamo di essere in presenza di un genio. Ma è con una citazione in particolare - solo una delle tantissime che meriterebbero, in questo film - che ci piacerebbe chiudere.



Una delle numerose scene in cui Paul Dano continua a ripetere che quello del figlio è niente più che un hobby. Per spronarlo ad altro gli dice: "Fai qualcosa di reale, di utile a qualcuno, come prendere una patente". Ma in fondo i lungometraggi sono proprio questo: finestre sulla realtà, le più reali che ci siano. Una patente per capire il mondo. Per questo li amiamo e per questo Spielberg ce lo ricorda, oggi, un po' più degli altri: tutti i film saranno sempre utili a qualcuno, ma a salvarci sono quelli come The Fabelmans.