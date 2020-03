The Exorcism of Emily Rose, la recensione del film di Scott Derrickson

In molti conoscono il nome di Emily Rose, ma quasi nessuno ha mai sentito parlare di Anneliese Michel, la ragazza tedesca alla cui storia la pellicola si è ispirata. Il film di Scott Derrickson, uscito nel 2005 con un clamoroso successo di pubblico, è stato capace di suscitare un vespaio, soprattutto Oltreoceano, per via delle complesse tematiche trattate. Si basa infatti sul triste destino toccato a questa ragazza bavarese, tragicamente scomparsa nel luglio del 1976 dopo essere stata al centro di un rito esorcistico. Della reale vicenda è stata anche tratta una misconosciuta pellicola autoctona - Requiem - uscita un anno dopo la versione americana.

Tutto si concluse con la condanna per due chierici e per i genitori della giovane a sei mesi di reclusione, assieme al mistero dietro le cause della morte chiarito nel testo della condanna: forte debilitazione, provocata da malnutrizione e disidratazione. Ciò nonostante il caso fece molto scalpore in patria, con teorie più o meno assurde e tentativi di insabbiamento da parte della Chiesa cattolica per non screditare la propria istituzione: la materia perfetta per un adattamento sul grande schermo.

L'esorcismo di Emily Rose

Il cambio di ambientazione su suolo statunitense è pressoché indolore ai fini della massa narrativa, con il contesto facilmente adattabile in qualsiasi altro Paese occidentale. La vicenda ha inizio quando l'avvocatessa Erin Bruner viene assunta per prendere le difese di Padre Richard Moore, un sacerdote che ha praticato una seduta esorcistica alla giovane Emily Rose, in seguito deceduta dopo la pratica. La legale, agnostica, affronta l'imminente processo con un normale scetticismo.

Col procedere delle indagini e delle sedute in tribunale comprende però come l'uomo di Chiesa, estremamente convinto che la vittima fosse posseduta, non stia mentendo quando sostiene che forze oscure aleggino intorno al procedimento.



L'obiettivo di Moore, incurante o meno della condanna, è quello di far conoscere al mondo intero la storia di Emily e il pericolo costituito dal diavolo e dai demoni che sarebbero tra noi, pronti a carpire le menti più deboli. E mentre l'accusa punta sulla ragione e sulle patologie mediche e psichiche - la ragazza soffriva infatti di epilessia e depressione - Erin dovrà mettere in dubbio ciò in cui ha sempre creduto per ottenere un giusto verdetto.

La ricerca dell'equilibrio

Tracciare una linea di confine tra l'insondabile e il razionale, tra lo spirito e la materia, non era l'obiettivo di Scott Derrickson, anche autore della sceneggiatura insieme a Paul Harris Boardman che preferisce furbescamente rimanere sui lidi dell'ambiguità. Interessante il dualismo in fase di stesura, con il primo che si considera un credente e il secondo uno scettico, rimarcato dallo stesso regista . E The Exorcism of Emily Rose (disponibile anche nel catalogo di Netflix) è non a caso un'operazione scaltra nel muoversi tra queste due diverse concezioni, lasciando libera interpretazione allo spettatore pur nei suoi parziali suggerimenti nelle fasi puramente horror del racconto.

Ma se il trailer e il relativo battage promozionale potevano far pensare a un'opera in cui il terrore fosse elemento predominante, allo stato dei fatti l'anima di genere è limitata ai soli flashback, con un minutaggio relativamente scarso riservato alle fasi di presunta possessione della ragazza.

Pur con un paio di sequenze potenzialmente disturbanti per le platee più impressionabili, con movimenti secchi e innaturali del corpo della giovane, la maggior parte delle due ore di visione si adagia su un classico svolgimento da legal-thriller moderno.

E con tutti i vizi della frammentazione sulle varie fasi processuali, intervallate da reminder degli eventi passati e da parziali tracce mystery nel presente filmico, The Exorcism of Emily Rose ha il merito di appassionare al cuore del racconto e di incuriosire fino alla definitiva sentenza. Anche tra interrogatori giocati ancora una volta su un'ovvia logica degli opposti, giustificata dal botta e risposta antitetico tra i legali dell'accusa e della difesa.

Un risultato saldamente nelle mani di Derrickson, poi ritornato sull'argomento nel meno riuscito Liberaci dal male (2014), che pur senza eccellere e mettere in scena inutili virtuosismi sa tenere alto il comparto tensivo. Altrettanto ben calibrate le interpretazioni di Laura Linney e Tom Wilkinson, con Jennifer Carpenter che si offre a una performance estrema senza il rischio di snaturare il suo sfortunato alter-ego in una maldestra scream-queen degli anni zero.