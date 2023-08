The Covenant Recensione: l'action bellico di Guy Ritchie che stupisce

L'abbandono dell'Afghanistan da parte dell'esercito statunitense e il ritorno al potere dei talebani ha segnato una pagina recente e drammatica della storia, con immagini rimaste impresse negli occhi dell'opinione pubblica: come dimenticare i filmati dove le persone disperate si aggrappavano ad aerei pronti a decollare, andando incontro a morte certa? Tra coloro che hanno cercato e alcuni trovato una via di fuga vi erano molti nativi che hanno collaborato per anni con le forze occidentali, come interpreti e traduttori.



E non tutti purtroppo sono riusciti ad ottenere un salvacondotto, sentendosi traditi da chi avrebbe dovuto garantire per loro e finendo poi nel mirino delle nuove forze al comando, pronte più a che mai a farla pagare a coloro che avevano lavorato per gli stranieri. Ecco perciò che un film come The Covenant, l'ultimo lavoro dietro la macchina da presa di Guy Ritchie, assume un significato ancor più profondo e pur non raccontando una storia realmente accaduta si ispira a fatti reali, riassemblando ad uso e consumo del sano spettacolo di genere diverse vicende che hanno avuto effettivamente luogo in quel tormentato contesto mediorientale.



Una disperata lotta per la sopravvivenza

Nel marzo del 2018 il sergente americano John Kinley si trova in missione in Afghanistan quando durante un'imboscata il suo interprete resta ucciso. Gliene viene assegnato una nuovo, con la scelta che ricade su Ahmed Abdullah, il quale un tempo militava tra le fila dei talebani salvo passare tra le fila del nemico dopo che l'organizzazione diede l'ordine di uccidere suo figlio. Ahmed è un uomo spiccio e non di troppe parole, la cui esperienza si rivela però fondamentale nelle varie missioni condotte da Kinley e i suoi uomini.

Durante uno scontro a fuoco con i guerriglieri, il team si disperde e Kinley resta ferito: sarà proprio Ahmed a condurlo in salvo, dando inizio ad una disperata lotta per la sopravvivenza in quel territorio impervio, nel tentativo di far ritorno alla base americana distante miglia e miglia, con un intero deserto da attraversare. Un'impresa improba che risulterà decisiva per le sorti del sergente, il quale tempo deciderà di ricambiare a tutti i costi il favore mettendo nuovamente a repentaglio la propria vita.



Semper fidelis

Una fratellanza nata sul campo nonostante le profonde differenze culturali che circondano i relativi personaggi, pur dando atto alla sceneggiatura di non approfondire eccessivamente le rispettive personalità con il preciso scopo di dar vita ad una storia dal carattere potenzialmente universale, a fungere da vero e proprio modello: non è un caso che sullo scorrere dei titoli di coda compaiano diapositive che mostrano veri soldati americani e interpreti afghani in pose gioiose e fraterne.

Guy Ritchie torna, almeno per il pubblico italiano, in esclusiva su Amazon Prime Video - come già successo con i precedenti The Gentlemen (2019), La furia di un uomo - Wrath of Man (2021) e Operation Fortune (2023) - con questo suo nuovo e attesissimo film, un action thriller a sfondo bellico che regala emozioni in serie nel corso di due ore senza sosta, dove anche i brevi e illusori momenti di quiete sono mossi da un febbrile senso di attesa. Quell'attesa condivisa tra lo spettatore e il personaggio di Kinley, prima impegnato a lottare per sopravvivere in quella landa a lui ostile, con un angelo custode a vegliare su di lui, e poi pronto a tutto pur di fare la cosa giusta e fare pace con la propria coscienza con l'unica scelta possibile, anche se ciò potrebbe voler dire rimettere piede in quell'inferno con il quale pensava di aver chiuso per sempre. Riprese dall'alto e un senso di suspense che si imprime ulteriormente in quella tintinnante colonna sonora che accompagna le incursioni e le sparatorie, con le sequenze di massa nella parte iniziale e in quella finale che lasciano spazio nel cuore centrale a quelle dinamiche da tragico, paradossale, buddy-movie, con Kinley che è letteralmente nelle mani del suo salvatore, determinato forse ancor più per se stesso che per un mero spirito altruista a sottrarre a morte certa il suo compagno di sventura.



Un gioco del gatto con il topo che vive ovviamente su qualche forzatura, ma di certo non è la verosimiglianza che va ricercata in un'operazione come The Covenant, bensì un sano intrattenimento a tema con un pizzico di impegno a margine, spingente a sensibilizzare su alcuni lati oscuri che l'occidente salvatore nasconde dietro la facciata idilliaca. Non che manchi al contempo un po' di sprezzante retorica e lo spettacolare epilogo, con tanto di aerei ed elicotteri che sparano missili qua e là, ci riconsegna a quell'epica facilona e tipicamente "americana" nel risolvere le situazioni di presunto stallo.

I suggestivi sfondi paesaggistici, che non sono quelli dell'Afghanistan come prevedibile, per ovvie ragioni, ma bensì quelli comunque idonei dei deserti spagnoli, si rivela consoni alla ruvidità di un racconto che si fa forza proprio sulla sua efficace e consapevole rozzezza, all'insegna di un divertimento duro e puro accompagnato come detto da qualche spunto drammatico degno di nota: tutti elementi che rendono The Covenant un film decoroso - non certo necessario, termine quanto mai abusato negli ultimi tempi - e capace di intercettare gusti e umori non soltanto dei fan del regista ma anche di una platea più ampia in cerca di un war-movie di qualità e ottimamente interpretato dai due, assoluti, protagonisti.



Jake Gyllenhaal è solido e credibile nel dar vita a un personaggio più complesso di quel che può sembrare, ma a impreziosire di tonalità empatiche l'insieme è soprattutto l'interpretazione di Dar Salim - attore danese di origini irachene, visto in molte produzioni sia sul piccolo che sul grande schermo - a lasciare il segno, intensa e credibile anche nei passaggi più schiavi dell'enfasi.



Forse è troppo presto per dirlo, ma The Covenant potrebbe aggiungersi ai 5 film che dovete assolutamente guardare se avete Amazon Prime Video?