The Big Sick, la recensione della commedia romantica con Kumail Nanjiani

Kumail è un giovane comico di origine pakistana che organizza spettacoli in locali di cabaret e per mantenersi lavora come autista di Uber. Ancora single, il ragazzo è spinto dalla tradizione familiare ad accasarsi con un matrimonio combinato con una sua connazionale, ma tutte le pretendenti vengono per un motivo o per l'altro respinte dal nostro. Una sera, durante uno show, Kumail conosce la bionda Emily con cui scatta amore a prima vista: nonostante i due decidano di non volere un rapporto serio, la loro relazione si fa sempre più profonda almeno fino a quando la ragazza non scopre la volontà dei genitori del fidanzato, verità nascosta che mette momentaneamente fine alla loro love-story. Ma quando Emily viene ricoverata in ospedale in gravi condizioni e indotta in coma, Kumail troverà finalmente il coraggio di prendersi cura di lei.

True love

Kumail Nanjiani è uno dei più apprezzati stand-up comedian della scena americana, ma al cinema non aveva mai lasciato il segno trovandosi sempre in ruoli da spalla o di supporto. Il vero e proprio botto su grande schermo è arrivato all'inizio di quest'anno con The Big Sick, commedia romantica scritta a quattro mani con la moglie Emily V. Gordon e ispirata proprio alla loro stessa relazione: laddove infatti personaggi corollari e alcune situazione sono state create ad hoc per l'impatto filmico, il cuore del racconto segue abbastanza fedelmente la nascita del loro amore. Prodotta da Judd Apatow e diretta da Michael Showalter, già regista dell'apprezzato Hello, My Name Is Doris (2015), la pellicola ha conquistato critica e pubblico d'Oltreoceano, portando una ventata di freschezza in un filone spesso ricco di ricicli e stereotipi. Certo non mancano alcuni cliché nelle due ore di visione e il contesto drammatico della malattia pare costruito a tavolino per aumentare il coinvolgimento emotivo dello spettatore, ma l'operazione può dirsi riuscita per via della spontanea leggerezza con cui vengono mischiati toni dolci e amari e per il gran numero di battute e gag che si susseguono in serie, col grande merito di evitare volgarità di sorta in favore di uno sguardo più classico e rassicurante. Con citazioni sia dall'universo televisivo (da Supercar a X-Files) che da quello cinematografico, in particolare l'horror (dalla saga dei Morti Viventi ai cult con Vincent Price) e un bel confronto culturale tra le tradizioni pakistane e la società a stelle e strisce, il divertimento sobrio e più intelligente della media è assicurato, con una nota di merito per le ottime interpretazioni del cast a cominciare proprio da Kumail Nanjiani nei panni di se stesso e dalla tenera simpatia di una sempre più deliziosa Zoe Kazan.