The Beekeeper recensione: non fate mai infuriare Jason Statham

Prendete tutta la brutale violenza e preparazione militare di un John Rambo, fondetela con una storia di vendetta dalle caratteristiche aperte e impetuose in stile John Wick e avrete calibrato alla perfezione il linguaggio di The Beekeeper. Diretto da David Ayer e disponibile nei cinema dall'11 gennaio 2024, la nuova fatica cinematografica di Jason Statham ce la mette tutta per impressionare il pubblico in sala, presentando una narrazione piuttosto semplice che si avvale dei classici stilemi dei revenge movie, impregnandola con un'azione che ha un solo e unico obiettivo: divertire e lasciare di stucco.



Sviluppandosi da un intento cristallino, The Beekeeper confeziona un'esperienza sul grande schermo dai toni cupi, crudeli, ma di intrattenimento, canalizzandone l'intero potenziale nella costruzione più puramente action possibile (che si nutre della fisicità e dell'espressività di uno Statham perfettamente in parte), per poi plasmarne il linguaggio attraverso una regia e fotografia derivative, in qualche modo, dalle opere contemporanee e di successo dello stesso stampo. Violenza, rabbia e una serie di ombre dall'attitudine pseudo-sociale, portano avanti una storia che si realizza soprattutto nel proprio dinamismo coreografico.



Un alveare difettoso

The Beekeeper si apre sulla vita di una vecchia signora in pensione (interpretata da Phylicia Rashad) che vede i propri risparmi e una serie di soldi destinati a iniziative benefiche sul suo conto andare in fumo inspiegabilmente, dopo la chiamata di un call center gestito da hacker e truffatori. Un evento del genere la spingerà a un gesto estremo che non passerà inosservato dal suo particolare, silenzioso e solitario vicino, Adam (Jason Statham), un uomo che sembra dedicare la propria esistenza esclusivamente all'allevamento delle api.

Fra loro c'era un legame di rispetto reciproco, e la comprensione delle ragioni dietro alla scomparsa della donna spingerà questo apicoltore a sfogare tutta la propria rabbia direttamente con coloro che vivono approfittandosi della debolezza altrui. All'insaputa dei truffatori informatici, Adam è un ex membro di un gruppo militare segreto del governo americano: i The Beekeeper, appunto. Non si tratta di soldati semplici, ma di vere e proprie macchine da guerra inarrestabili addestrate con l'unico fine di intervenire quando "l'alveare", metafora per la società attuale, non verte in buone condizioni. L'enorme preparazione dell'uomo, fusa a una rabbia inarrestabile, sarà il carburante principale di una narrazione dalle tonalità esplosive e impetuose, in cui il concetto di bene e male, di bianco e nero, saranno continuamente messi a dura prova dalle azioni sul grande schermo.



Derivazione e modernità

Nel guardare The Beekeeper è impossibile non pensare immediatamente ai recenti John Wick (per approfondimenti recuperate la nostra recensione di John Wick 4) o, tornando molto più indietro, alla storia di Rambo. Pure in questo caso ci si ritrova a fare i conti con un'arma "sopita" del governo americano, super addestrata e ancora perfettamente funzionante, capace di sovvertire le regole sociali attuali in funzione di una visione che non tiene conto dei dettami morali più semplici e basilari, rielaborandoli in un approccio narrativo ben oltre ogni lettura di questo genere.

L'America deve vedersela ancora una volta con sé stessa, imparando a gestire la propria creazione impedendole di perdere il controllo. Il tutto in una costruzione cinematografica puramente action, fatta di coreografie dinamiche (con azione corpo a corpo, sparatorie, infiltrazioni...) incorniciate da una fotografia le cui luci, neon e filtri sembrano guardare al lavoro di Dan Laustsen con Keanu Reeves, per fare un esempio.



Così, la storia di Adam ci permette sia di immergerci in un contesto in cui la violenza viene apparentemente giustificata in ogni sua forma, che in una serie di segreti che puntano il dito in una direzione solamente, suggerendo un approccio anarchico in contrapposizione alla pochezza e alla corruzione di certi organi governativi. Una riflessione, questa, che accompagna ogni singola sequenza di The Beekeeper anticipata anche nel trailer ufficiale, proiettando la rabbia del protagonista direttamente sul pubblico in sala.

Questo film, però, sceglie anche di muoversi seguendo un'altra strada: quella della giustizia. Dall'altra parte della barricata, infatti, vediamo svilupparsi pure la storia di Verona Parker (Emmy Raver-Lampman), un'agente speciale dell'FBI, figlia della donna cui è legato l'apicoltore, impegnata a indagare sulla situazione e sulle sue possibili evoluzioni. La possibilità di seguire la storia sui suoi passi ci offre un ulteriore punto di vista su una vicenda che, mano a mano, assume un'identità socio-militare piuttosto ampia e senza esclusione di critiche alla società americana odierna, e a una particolare struttura politica non troppo dissimile da possibili riscontri nella vita reale.



Un alveare che non inventa nulla

Adam Clay, quindi, è il classico assassino che ha fatto della morte una specializzazione difficile da eguagliare, un vero e proprio mezzo creato e concepito dalla stessa America militarista, qualcosa di segreto e al tempo stesso difficile da gestire, una sorta di vantaggio umano sul resto del pianeta. Che cosa succede, però, quando uno "strumento del genere" perde completamente il controllo, continuando comunque a seguire quegli stessi standard lavorativi impartitigli in origine, deviati però da una lettura del reale tutta personale? L'intera narrazione di The Beekeeper, basandosi su questo, non inventa assolutamente nulla, ma anzi, sceglie di giocare sul sicuro servendosi di una serie di modelli che agli amanti del genere action risulteranno estremamente familiari e d'impatto immediato.



L'intero divertimento della pellicola si sorregge sull'interpretazione di un Jason Statham perfettamente in parte e capace di trasmettere le emozioni profondamente negative ad alimentare il suo cammino, contrastato, però, non da un villain iconico (il personaggio costruito da Josh Hutcherson infastidisce ma non lascia troppo) o da un antagonista al suo stesso livello, ma dallo stesso sistema, da quel groviglio d'ipocrisie e regole che tenta in tutti i modi di arginare un problema apparentemente impossibile, o comunque molto difficile da risolvere. Sviluppandosi da un evento dai richiami attuali e tecnologici, The Beekeeper plasma la propria voce attraverso le sequenze d'azione violentissime e le coreografie impegnate a distrarci dalla semplicità narrativa di fondo, ora alimentata da scontri corpo a corpo e sangue, e successivamente dai colpi d'arma da fuoco e da una crisi sistematicamente ispirata e sviluppata da un solo uomo apparentemente implacabile.

A coronare la narrazione si allinea la storia di Verona, anche lei sofferente per la recente scomparsa della madre, offrendoci un ulteriore lato della questione, e tentando di riflettere anche su un approccio all'azione in corso più burocratizzato, ma comunque sempre sfaccettato dalla dimensione umana e privata di una donna combattuta sul da farsi.