The App, la recensione del film originale Netflix

Le applicazioni di incontri sono ormai una costante della sfera relazionale moderna, con molte coppie la cui prima conoscenza è avvenuta proprio online per poi continuare anche nel mondo reale. Ogni giorno migliaia di single (e non) si rivolgono a questi programmi o social network nella speranza di trovare il grande amore o l'occasione per una semplice scappatella, e il mercato tematico non è mai stato così florido come in questi ultimi anni. Anche il cinema ha indagato il fenomeno, sia con divagazioni romantiche (uno su tutti il francese La prima vacanza non si scorda mai, che cita la popolarissima Tinder sulla locandina) che su territori più affini al thriller o al cinema di genere come gli horror Unfriended (2014) e Friend request - La morte ha il tuo profilo (2016), dove Facebook era la causa scatenante delle dinamiche mortali.

Netflix, dopo l'inquietante e riuscito Cam (2018), ambientato nell'attigua realtà delle cam girl, torna sull'argomento con una produzione originale scritta e realizzata in Italia, dall'esplicativo titolo di The App.

Io, lei e l'app Noi

La storia vede per protagonista il giovane Niccolò, rampollo di una ricca famiglia considerato dall'opinione pubblica come il ragazzo più famoso d'Italia. Il Nostro, aspirante attore, è fidanzato con la bella Eva, una studentessa universitaria che gli propone di scaricare un'innovativa app per incontri conosciuta come Noi, al fine di studiarla a fondo per completare la sua tesi. Niccolò pur controvoglia accetta proprio poco prima di partire per Roma, dove sta per iniziare le riprese di un film su Gesù nel quale sarà l'assoluta star.

Durante la sua permanenza nella capitale viene contattato da una ragazza dal nickname "Maria" e le conversazioni, dapprima innocenti, diventano sempre più frequenti e assillanti, spingendolo a lasciare in secondo piano la produzione della pellicola e riconsiderare il suo rapporto con Eva, nel frattempo giunta anch'essa in città e sempre più convinta che l'amato le stia nascondendo qualcosa.

Errori nel codice

Certamente da elogiare il tentativo di riportare a nuova vita il cinema di genere nel BelPaese, anche se opere simili non portano nulla di davvero nuovo, scimmiottando con basso budget e scarsa inventiva titoli omologhi ben più riusciti provenienti da altre latitudini. The App è derivativo e mai capace di uscire dalla propria mediocrità, ricco di situazioni prive di mordente che poggiano su un citazionismo di bassa lega. Sin dai primi secondi, con una canzone pop e una scena di sesso, il target di riferimento appare chiaro, ossia quello di un pubblico di adolescenti che ben conoscono la realtà delle app online e che sono spesso portati a chiudere un occhio (o due) sulla qualità artistica di quanto avvenente su schermo.

La regista prova a infondere una parziale vitalità alla narrazione con il forzato inserimento di una manciata di scene dal taglio visionario, ma l'impressione è quella di assistere a sforzi gratuiti atti a giustificare il vuoto complessivo.

La tensione è nulla e il romanticismo o presunto tale svuotato della necessaria carica enfatica, tanto che anche il discorso sul tradimento e potenziale senso di colpa ne esce depotenziato, demerito questo da condividere con dialoghi di dubbia qualità e con le anonime interpretazioni del cast, in cui sono presenti in un breve cameo anche il noto regista Abel Ferrara e in particine secondarie attrici più conosciute come Greta Scarano e Maya Sansa. Il finale, di chiara ispirazione sci-fi e in particolare di quel sottofilone riguardante le IA, lascia il tempo che trova e appare come un semplice quanto assurdo espediente per trovare una bizzarra conclusione, con il percorso di formazione e maturazione dei protagonisti quale colpevole assente.