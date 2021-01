The Absent One - Battuta di caccia, la recensione del film su Prime Video

L'ispettore Carl Morck e il suo collega di origini siriane Assad lavorano per la sezione Q, un dipartimento della omicidi specializzato nei cosiddetti cold case, ossia i casi irrisolti che attendono da molto tempo la definitiva soluzione.

Una sera Morck viene contattato da un uomo ubriaco che intende chiedergli delucidazioni su un'indagine risalente al 1994, ma l'ispettore lo manda a casa senza dar troppo peso alle sue parole.

Quando il suo interlocutore, con un passato nella polizia, si toglie la vita la sera stessa lasciandogli dei preziosi indizi, Morck si fa coinvolgere sempre più emotivamente dall'investigazione.



Le vie della violenza

Su queste stesse pagine vi avevamo parlato in tempi non troppo lontani di Paziente 64 - Il giallo dell'isola dimenticata (2018), a oggi quarto e ultimo capitolo cinematografico della saga tratta dai romanzi di Jussi Adler-Olsen. Una serie di libri sulla scia di un altro grande successo scandinavo quale il best-seller Uomini che odiano le donne, dove atmosfere tese e violente da moderno noir ci accompagnano in storie torbide che scavano nelle memorie di vittime e colpevoli al fine di scoprire la verità.

The Absent One - Battuta di caccia è la seconda incursione su grande schermo e conferma la solidità di un approccio intelligente e accattivante, che gioca sì con gli archetipi delle produzioni televisive a tema ma li eleva a una messa in scena di lusso, con un'ottima regia e una dose di brutalità - sia fisica che psicologica - che lasciano il segno in più occasioni.

Due ore di visione in cui le indagini riescono a coinvolgere pienamente lo spettatore, grazie a una precisa e affilata caratterizzazione dei personaggi, che giocano su diverse sfumature, e a quella voglia di giustizia che già dopo la prima mezz'ora prende il sopravvento.



Un mondo perfetto

Soluzioni narrative fresche e spesso contro le logiche accomodanti più affini alle produzioni seriali di stampo classico riescono a mantenere la tensione altissima dall'inizio alla fine e la resa dei conti si ammanta di risvolti action che concludono nel migliore dei modi la fosca vicenda. Come per gli altri episodi anche qui il racconto si muove sull'alternanza su due distinti piani temporali: il presente con la "missione" catartica intrapresa dai due detective e quel passato che mette in mostra lati oscuri via via sempre più efferati.

Non manca poi ovviamente un discorso sociale, con i ricchi che - da che mondo è mondo - la fanno di sovente franca e i reietti abbandonati a loro stessi. Un tema forse qui semplificato ai fini degli eventi ma non per questo meno coinvolgente nella verve drammatica, che riesce a rendere dannatamente umani anche personaggi potenzialmente controversi.

I problemi personali dell'ispettore Morck aggiungono, come già avevamo accennato, quel tocco in più di atmosfere noir e lo rendono un facile veicolo empatico per il pubblico, pronto insieme a lui a far trionfare la giustizia, costi quel che costi.



Disponibile nel catalogo di Amazon Prime Video, The Absent One - Battuta di caccia garantisce quel che promette e nella sua solidità di intenti si conferma come l'ennesima sorpresa del consolidato franchise, ancora poco conosciuto da noi ma di notevole interesse per i fan del filone.