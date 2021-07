The 8th Night, la recensione del film Netflix

Secondo un'antica leggenda orientale, oltre due milioni e mezzo di anni fa Buddha pose fine a una sanguinosa guerra combattuta tra entità benevole e malvagie, e alla fine riuscì a rinchiudere il cosiddetto occhio rosso - causa del Male - e a nasconderlo nelle profondità del deserto.

Qualora il rosso e il nero si trovassero nuovamente fianco a fianco, l'inferno si scatenerebbe sulla Terra e il ritrovamento da parte di un archeologo sembra poter portare a questa tragica eventualità. Dopo quindici anni di prove lo studioso riesce a risvegliare quell'arcano e crudele potere, che inizia a diffondersi tra la popolazione trasformando ignari cittadini in una specie di potentissimi zombie pronti a uccidere.

Mentre le indagini della polizia brancolano nel buio, un giovane monaco buddista - che ha fatto voto del silenzio - segue l'ordine dell'anziano maestro e si mette sulle tracce di un suo ex allievo, ormai di mezz'età, che ha un eccellente passato da esorcista. L'inedita coppia sarà determinante per porre fine alla minaccia prima che sia troppo tardi, tra colpi di scena e gesta di eroismo.



Una corsa insensata

Due ore sono effettivamente troppo poche per condensare la marea di informazioni ed eventi che caratterizzano questa produzione coreana, sbarcata direttamente nel catalogo Netflix come original. Una gestione del racconto sotto forma di serie o meglio ancora di romanzo da seicento e passa pagine avrebbe infatti consentito di indagare nelle psicologie dei diversi personaggi al centro del racconto, che qui appaiono come volti inermi pronti a seguire impotenti la frenesia della storia.

Non si riesce a entrare in sintonia con figure così anonime, caratterizzate su stereotipi di vario genere, e il materiale che compone il racconto è davvero troppo per stare in minutaggio così esiguo. Come godere di un film per il quale non si prova alcun tipo di passione per quanto sta avvenendo su schermo?

The 8th Night non ha per nulla imparato la lezione di memorabili titoli a tema come il connazionale Goksung - La presenza del diavolo (2016), capace con soltanto mezz'ora in più a disposizione di realizzare una storia compiuta e ricca di sfumature psicologiche.



Errori di inesperienza

Kim Tae-Hyung è alla sua opera prima ma non gli si possono comunque evitare critiche, sia in fase di regia che di sceneggiatura, con l'impressione di una corsa forsennata contro il tempo che non lascia un attimo di fiato allo spettatore, ma non nella maniera auspicata.

Effetti speciali appena discreti, una buona fotografia e un comparto tecnico generalmente di livello salvano almeno l'impatto estetico, ma a mancare è proprio l'idea di come mettere in scena una storia senza incorrere nel vizio della fretta. La colpa principale è quindi alla base, con nessuna palese intenzione di scavare nell'anima e nel cuore dei protagonisti - il colpo di scena finale è assolutamente inutile e gratuito - ma solo di arrivare il prima possibile all'ultimo ciak.

Un esordio non propriamente coi fiocchi quindi questo The 8th Night, che delude le attese sotto ogni punto di vista e difficilmente piacerà agli amanti del cinema del Far East.