Tetris Recensione: la nascita del videogioco è una spy-story su Apple TV+!

Nel 1988 Hank Rogers si trova a una fiera del videogame in quel di Las Vegas quando in uno stand si imbatte nel videogame Tetris, creato dal programmatore russo Alexey Pajitnov, che lavora per una compagnia in Unione Sovietica. Unione Sovietica dove non esiste ancora un'industria dei videogiochi e perciò il mercato non è regolamentato, tanto che le questioni sui diritti del software sono poco chiare. Il creatore di Tetris li ha infatti venduti per una cifra irrisoria di diecimila dollari, ma è proprio nella relativa zona grigia che Hank Rogers tenta di infilarsi, arrivando a proporre addirittura a Nintendo - che nel frattempo stava realizzando il prototipo del Game Boy - di realizzarne la versione console.



Rogers d'altronde vive in Giappone e proprio tramite le sue conoscenze riesce a concludere un accordo con la compagnia di Super Mario, ma il suo obiettivo è lungi dall'esser completato. Il protagonista dovrà infatti recarsi in Russia per cercare di chiarire la questione relativa al copyright e si trova ad affrontare un'agguerrita concorrenza, in un Paese dove l'incubo del comunismo si scaglia con violenza anche sull'universo videoludico, ora al centro di un gioco di interessi e potere che vede coinvolti uomini politici e servizi segreti.



Tetris: tassello dopo tassello

La notizia di una pellicola dedicata a Tetris era stata accolta con un misto di stupore e timore, giacché le prime informazioni sembravano dar luogo a narrazioni legate a spunti fantascientifici più o meno verosimili e rischiavano di trasformare il tutto in una baracconata fine a se stessa, soltanto per sfruttarne il nome. Il gioco dove bisogna impilare i mitici mattoncini ha fortunatamente trovato maggiore consapevolezza in un'operazione biografica che racconta il percorso intrapreso da coloro che lo hanno portato al successo, ovvero Henk Rogers e Alexey Pajitnov.

Ed ecco allora che il film di Tetris - scoprite qui altri film imperdibili in uscita nel 2023 su Apple Tv+ - si rivela un avvincente spy-story ambientata ai tempi della Guerra Fredda, con la Russia di Gorbaciov quale teatro della maggior parte degli eventi: uno sfondo storico, con il potenziale crollo del comunismo alle porte, che rende affascinante il contesto e imprime spunti tensivi ad una vicenda altrimenti abbastanza canonica. I veri protagonisti della vicenda hanno collaborato alla sceneggiatura, ma come da loro stesso dichiarato molto di quanto poi effettivamente mostrato è frutto di logiche hollywoodiane, paganti dazio a quel cinema di intrattenimento per il grande pubblico: non è difficile comprendere dove la verità sia stata bene o male rispettata e dove invece si sia aggiunto un po' di pepe in più ai fini di suddette scelte.



Un videogioco per cambiare il mondo

Gli anni Ottanta emergono comunque con la loro giusta carica dirompente e le note degli Europe, con l'immortale The Final Countdown, suonano in un capannone abbandonato adibito a discoteca, mentre lì fuori il Paese è diviso tra chi guarda ad un'apertura verso l'occidente a chi è fermamente convinto che la Madre Russia sia il solo bene da perseguire. I vari sviluppi legali e contrattuali vengono saggiamente edulcorati di tecnicismi e resi comprensibili anche ad un pubblico in tal senso ignorante, finendo per generare la giusta dose di suspense a tema nella disfida senza esclusione di colpi tra i vari contendenti.

Buono il cast, con Taron Egerton - al centro di accuse di whitewashing in quanto il suo personaggio nella realtà è per metà indonesiano - che si muove bene nelle vesti principali e un notevole numero di caratteristi a supporto, Toby Jones al solito sugli scudi, al servizio di una storia che con le dovute modifiche in fase di sceneggiature si è rivelata interessante non soltanto per i videogiocatori, probabilmente all'oscuro di certe dinamiche alla base, ma anche per un pubblico più ampio, sulla scia di quanto accaduto con The Social Network (2010) di David Fincher - la nostra recensione di The Social Network è a portata di clic.