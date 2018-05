Teste di cuoio, la recensione del film con Steve Austin

Una squadra di SWAT guidata dal granitico capitano Frank Tate viene inviata a sventare una rapina in un supermercato. In Teste di cuoio i quattro membri dei corpi speciali riescono a salvare gli ostaggi e a eliminare i criminali ma i loro metodi poco ortodossi, potenzialmente capaci di mettere in pericolo la vita dei civili, gli valgono una pesante ramanzina da parte dei superiori. Costretto a seguire un nuovo corso di sicurezza sul come agire in determinate situazioni, il team si prepara a una sezione d'addestramento in un capannone abbandonato e isolato, salvo poi scoprire che sul luogo erano già presenti due bande criminali, una russa e una italiana, entrambe alla ricerca di una misteriosa valigetta dal contenuto sconosciuto. In possesso solo di armi da simulazione, con proiettili inoffensivi, Tate e i suoi uomini dovranno cercare di sopravvivere in una situazione per loro sempre più difficile.

Tra i due litiganti...

Dopo la partecipazione alla saga de I mercenari la carriera di Steve Austin, passato come altri colleghi dal ring al grande schermo, ha inanellato una serie di b-movie direct to video ai quali appartiene anche questo titolo del 2011, grande successo nel mercato casalingo d'Oltreoceano. Difficile capire i motivi di questo exploit, visto che ci troviamo dinanzi a una produzione approssimativa su ogni fronte che cerca di variare una trama pressoché inesistente con un'ironia di grana grossa fatta di dialoghi e battute a effetto. Teste di cuoio dopo il breve prologo, in cui i Nostri mettono a repentaglio l'incolumità degli ostaggi con comportamenti sconsiderati (con situazioni che farebbero impallidire il Marion Cobretti di Stallone), ha luogo per il resto del minutaggio in un capannone abbandonato e spoglio in cui prendono vita le sempre più convulse e assurde dinamiche action, tiranti in gioco anche la mafia italiana (con tanto di "compaesano di colore") e quella russa, elementi che danno il via a un reiterarsi di situazioni di stallo in cui le forzature, pur adattate a un contesto che non si prende volutamente sul serio, vorrebbero provocare facili risate. I combattimenti corpo a corpo o con armi da fuoco, tra lanciagranate e mosse/prese di wrestling, sono di una pochezza coreografica disarmante e l'oggetto misterioso contenuto nella valigetta vorrebbe essere una sorta di McGuffin del quale però non importa a nessuno, spettatori in primis.