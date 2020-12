Tempesta polare, la recensione dello sci-fi catastrofico su Prime Video

Il nostro pianeta è lambito dal passaggio della cometa Copernico, con gli occhi di individui provenienti da ogni latitudine rivolti verso il cielo. Tra questi vi sono anche quelli del dottor Mayfield, un astrofisico che si trova in Alaska per studiare potenziali effetti indesiderati dell'arrivo dell'asteroide nelle vicinanze dell'atmosfera terrestre.

Effetti indesiderati che non si fanno attendere, visto che un frammento del meteorite si stacca dal corpo principale provocando gravi danni nel suo violento impatto. Ma è solo la prima delle anomalie che ben presto iniziano a colpire vari angoli del globo, da scariche elettriche a potenti terremoti: il campo elettromagnetico della Terra ha infatti subito un drastico cambiamento, con la sospetta inversione dei poli.

Sarà compito di Mayfield, che nel frattempo deve anche mettere in salvo la sua problematica famiglia, riuscire a trovare una soluzione che scongiuri una catastrofe immane.



Fine del mondo

Negli ultimi anni si è dato ai cosiddetti Christmas-movie, ma Paul Ziller vanta una lunga esperienza nel cinema catastrofico indirizzato al piccolo schermo. Da Solar Attack (2006) al successivo Stonehenge Apocalypse (2010), il regista americano si è cimentato in più occasioni con apocalissi assortite o presunte tali, dovendo sempre fare i conti con i budget risicati a sua disposizione.

Non fa eccezione questo Tempesta Polare, co-produzione tra Canada e Stati Uniti del 2009, in cui l'umanità è nuovamente messa a dura prova da un'ipotetica fine del mondo, scatenata per l'occasione dal passaggio di una cometa.

La narrazione inizia subito con una sequenza a tema, con le strade squarciate dalla furia di un sistema terrestre ormai instabile, e ci accompagna poi a ritroso negli eventi iniziati una settimana prima, esponendo quanto ha portato alla situazione attuale.



Una strada già battuta

Un lungo flashback che ripercorre senza troppa inventiva tutti i classici topoi del filone, con le vicende familiari del protagonista a far da contorno alla trama principale: ecco perciò che assumono particolare rilevanza le figure della moglie e del figlio adolescente, anch'essi determinanti pur in contesti più ridotti.

Peccato che nessuno dei personaggi, primari o secondari che siano, abbia una caratterizzazione degna di nota e le bulimiche performance del cast, capitanato dal Jack Coleman di Dynasty e Heroes, non aiutano di certo il pubblico a una potenziale immedesimazione.



Tempesta polare, disponibile nel catalogo di Amazon Prime Video, assume poi tratti paradossali nel tour de force finale, con tanto di sottomarino russo e un'improbabile discesa nelle profondità che avrebbe inorridito Jules Verne, che anticipa ovviamente il prevedibile lieto epilogo.

Spendiamo in ultima nota una parola sugli effetti speciali, che come avrete già sospettato sono in media con i titoli a tema destinati allo schermo televisivo e quindi di pessima qualità, ma almeno una sequenza, relativa alle scosse elettriche che colpiscono alcuni malcapitati passanti, è da sbellicarsi dalle risate: forse il passaggio più involontariamente divertente dell'ora e mezza di visione.