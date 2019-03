TAU, la recensione del fanta-thriller targato Netflix

Tornata a casa dopo l'ennesimo magro bottino, Julia, una giovane borseggiatrice, viene colta alle spalle da un uomo che, armato di siringa, la narcotizza. La donna si ritrova prigioniera nella casa-laboratorio del dottor Alex, genio della robotica, ossessionato dalla sua più importante ricerca, costruire un'intelligenza artificiale basata su riposte emotive.

Rimasta l'ultima cavia in seguito a una tentata fuga, Julia riesce a stringere un patto con Alex: in cambio di una permanenza meno sgradevole, la donna dovrà sottoporsi a continui test che, in assenza del laboratorio distrutto durante l'evasione, le verranno sottoposti da TAU, la super AI domotica che anima e controlla la casa.



La GUI non fa il software

TAU è il primo lungometraggio dell'uruguaiano Federico D'Alessandro, che si misura alla regia dopo una carriera da storyboard artist in produzioni ben più grandi come il cinecomic Doctor Strange, Iron Man 3 e molti altri film Marvel, scenografo per gemme come Il paese delle creature selvagge.

Lo story artist è colui che ha il ruolo di visualizzare e disegnare le inquadrature della storia e la capacità che D'Alessandro ha sviluppato in carriera si riversa nell'ispirato visual design di TAU, punto di forza primario della pellicola. La casa super tecnologica dagli alti soffitti e i massicci pilastri, che portano alla memoria antiche costruzioni religiose, sono il perfetto contraltare ai ben integrati, seppur poco ispirati, visual effects e alla creativa e originale fotografia di Larry Smith, cinematographer di importanti opere tra cui Solo Dio perdona di Nicolas Winding Refn e quel capolavoro di Eyes Wide Shut: Smith riesce, con trovate intelligenti, a dare il giusto tono sci-fi e donare dinamismo a una mono-location che, grazie alle sue geometrie luminose, appare viva e reattiva. La parte amara la si assapora quando dal lato artistico ci si sposta su quello narrativo.



Quello che, secondo i tags di Netflix e per quanto appare nel trailer, sarebbe dovuto essere un fanta-thriller, viene tradito da un lavoro che si discosta dal genere puro, abbandonando l'azione in favore di un racconto più intimo.

Infatti, il triangolo tra la donna, la macchina e il suo inventore è il vero fulcro della sceneggiatura di Noga Landau: mentre Alex viene distratto dal suo lavoro e ossessionato dalle imminenti scadenze, Julia tenta di fuggire dalla casa creando un forte legame emotivo con l'AI, rimasta per troppo tempo ignara del mondo esterno.



È proprio tale condizione di ignoranza in cui sprofonda Tau a costituire uno dei buchi narrativi della sceneggiatura la quale, pur affondando le radici in un soggetto interessante, procede tra trovate che, anche alla terza visione, risultano difficili da motivare, dialoghi a tratti irrealistici e personaggi che a fatica appaiono credibili.

Le interpretazioni attoriali sono, inevitabilmente, viziate dalle debolezze dello script: Maika Monroe tenta con Julia di riprendere quota, dopo il lontano successo di It Follows e altre pellicole indipendenti (Bokeh), ma si scontra con un personaggio leggermente caratterizzato e sostanzialmente astuto, la cui parte sentimentale emerge timidamente nel suo rapporto con la macchina.



Il premio Oscar Gary Oldman (migliore attore 2018 per L'ora più buia) presta la voce a Tau che, da grande attore, riesce a conferire un tono malinconico e innocente a un'AI alle prese con la sua ignoranza; nota dolente invece Ed Skrein, nei panni di uno scienziato che dovrebbe apparire freddo e senza scrupoli interpretato però con poca verve, distante anni luce dallo spietato Francis "Ajax" Freeman dell'acclamato Deadpool.



"Ricordanze" di genere

L'autodeterminazione e relativa emancipazione di un'intelligenza artificiale, nonché la natura duplice di "amico/nemico" delle creature artefatte, hanno attraversato tutta la storia del genere, come Blade Runner con i suoi replicanti e altre opere che hanno ampliato l'argomento tra cui Terminator, o l'anime Ghost in the Shell, così come gli androidi dalla "coscienza artificiale" in Westworld, "afflitti" dalle cosiddette ricordanze.

TAU cerca di inserirsi in questo filone, non riuscendo però a emergere e sviluppare il soggetto in modo originale, montando insieme elementi che non si discostano troppo da altre pellicole del genere e lasciando scivolare in secondo piano ciò che di più originale avrebbe potuto offrire, ovvero la rappresentazione di un conflitto non più tra capacità di calcolo della macchina e cervello umano, ma tra due intelligenze diverse.



Se Alex è il luminare scienziato, analitico e logico, personificazione di un'intelligenza dominata dall'emisfero sinistro, Julia, creativa e istintuale, è decisamente sbilanciata verso l'emisfero destro. Metodo contro intuito, razionalità contro spiritualità, attenzione ai dettagli contro visione globale, elementi di una miscela esplosiva disinnescata da una tensione che risulta troppo fragile e inespressa.

In conclusione, TAU è un fanta-thriller psicologico che, pur intrattenendo, gioca fin troppo con la sospensione dell'incredulità dello spettatore, colpito nell'occhio dalla bellezza visiva ma tradito nel cuore da un debole racconto.