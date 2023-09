Tartarughe Ninja - Caos Mutante Recensione: l'animazione è teen, e funziona

Chi di noi non ha fatto uno scarabocchio sui libri di scuola? O sui quaderni in cui prendevamo appunti (o facevamo finta di farlo). Disegni sghembi, abbozzati, caricature dell'insegnante o dei compagni. Oppure perché no anche avventure, eroi, combattimenti epici. Però sempre in alto a destra per non andare sulle righe o sui quadretti, oppure nei pochi spazi bianchi che i testi scolastici concedevano per divagare con la fantasia fra penne e matite.



È proprio da questo ricordo scolastico che nasce Tartarughe Ninja - Caos mutante, reboot cinematografico del franchise diretto da Jeff Rowe e scritto, tra gli altri, da Seth Rogen, che eterno teenager sembra esserlo sempre. Un rilancio totale per le quattro tartarughe, sia dal punto di vista grafico che narrativo, con lo sguardo in avanti e il sano imbarazzo di un adolescente che cerca il suo posto nel mondo.



Tartarughe Ninja - Caos mutante: davvero teenager

Non avevamo mai visto le Tartarughe Ninja così giovani e alle prime armi come in questo film. Anche dalle loro fattezze, Tartarughe Ninja - Caos mutante lo mette subito in chiaro: le Turtles sono giovani, anzi giovanissime, quindicenni con tutte le qualità e le ingenuità dell'età scolastica.

Ed è qui che si innesta il motore del film: sentirsi fuori posto. Jeff Rowe sceglie di fare un discorso caro a tantissime persone che durante la scuola si sono sentite outsider, non accettate, con difficoltà ad essere parte del gruppo. Anzi, di un qualsiasi gruppo. Michelangelo, Donatello, Raffaello e Leonardo hanno loro stessi (e il "padre" Splinter) ma osservano sempre da fuori la vita che vorrebbero, quella fatta di cinema all'aperto, campanelle della scuola e, semplicemente, la vita in cui vengono accettati per quelli che sono. Anche se sono tartarughe mutanti. Ma se mentre vogliono essere accettati c'è un altro gruppo di mutanti, esattamente come loro, che per farlo però sceglie la via della distruzione, che si fa? Ci si sporca le mani e si cresce, tutti assieme.



Un altro mattone dell'animazione contemporanea

Una delle migliori qualità di Tartarughe Ninja - Caos mutante è proprio l'animazione. Jeff Rowe sa benissimo quali sono i film a cui ispirarsi, dato che tra l'altro è stato co-regista e co-sceneggiatore di un altro splendido prodotto animato contemporaneo: I Mitchell contro le macchine (e se per caso non l'avete mai letta ecco la nostra recensione di I Mitchell contro le macchine).

E si nota subito la volontà di stare in quella tavolozza di contaminazioni che ha reso grandissima l'animazione contemporanea, da I Mitchell ad Arcane. La peculiarità che differenzia ancora di più, rendendolo unico, un film come Caos mutante è la sua voluta imprecisione. Tematica, tra l'altro. Le linee dei personaggi e dell'ambiente sono infatti spigolose, storte, scarabocchiate. Proprio come gli sketch scolastici da cui Jeff Rowe è partito. Il mondo animato di Tartarughe Ninja - Caos mutante è un mondo adolescente, che sbaglia le proporzioni, che mescola, impasta, crea mostri grotteschi lasciando la fantasia libera di fare errori. Così come i suoi protagonisti, che stanno ancora definendo i propri contorni e non sanno bene dove tracciare la linea. E allo stesso tempo gli umani che non accettano il diverso sono loro stessi "storti". Un mento più lungo da una parte, un occhio più in alto dell'altro. Perché alla fine siamo tutti diversi allo stesso modo e bisogna accettarci l'un l'altro.



Terzi atti, doppiaggi e passi avanti

Tema e animazione sono uno splendido tutt'uno in Tartarughe Ninja - Caos mutante. Un lungometraggio forte delle sue sequenze action chiaramente riprese dalle pellicole con Jackie Chan (e non a caso Police Story e Terremoto nel Bronx sono tra le fonti di ispirazione del film). Oggetti qualunque usati come armi nei modi più paradossali, esattamente come faceva il grandissimo attore di Hong Kong, che nella versione originale doppia il Maestro Splinter, per suggellare ancora di più questa unione.

Tra l'altro, sapete quali sono tutti i doppiatori famosi di Tartarughe Ninja Caos Mutante? Ecco, il doppiaggio italiano purtroppo non rende onore alle voci originali, con alcune scelte discutibili (appunto il Maestro Splinter) e una sensazione generale che mancasse qualcosa alle voci per renderle davvero memorabili. Così come un terzo atto un po' troppo pasticciato rispetto ai primi due, con azioni che si reiterano e un senso di ripetitività della narrazione che arrivati verso la fine stanca un pochino.



Un paio di inciampi che però non inficiano un film squisitamente teenager, chiaramente diretto verso quel target ma pieno zeppo di riferimenti nerd e pop, per abbracciare alla fine qualsiasi età, da chi con le Tartarughe Ninja ci è anche cresciuto a chi magari le sta scoprendo adesso. Perché poi alla fine Tartarughe Ninja - Caos mutante sembra voglia proprio questo: farci tornare a crescere con loro.