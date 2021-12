Il talento del calabrone Recensione: su SKY un thriller poco riuscito

Una conversazione telefonica o, ad essere più precisi, radiofonica. Due antagonisti che dialogano, nel tentativo di svelare quell'enigma che ci accompagnerà al colpo di scena finale. Tra le ultime uscite Sky di dicembre 2021, Il Talento del Calabrone è un film di attori e di voci, dove niente è quello che sembra e il mistero si dipana in una narrazione tensiva sempre più convulsa e al cardiopalma. Queste sono le regole base di un certo tipo di thriller moderno, che nella genesi e relativa evoluzione di battute e personaggi trova la propria ragion d'essere, riuscendo spesso a costruire interessanti organismi di genere che riescono ad attrarre l'interesse dello spettatore.



Basti pensare al recente The Guilty, con Jake Gyllenhaal protagonista assoluto del remake Netflix (recuperate qui la nostra recensione di The Guilty, rifacimento dell'omonimo cult danese di qualche anno fa, oppure ad un titolo proveniente dall'estremo Oriente come il coreano The Terror, Live (2013). Proprio con quest'ultimo Il Talento del Calabrone condivide il fatto che il mezzo di comunicazione sia un programma radiofonico, con il presunto villain alla ricerca di un suo personalissimo scopo che mette alla berlina la città di Milano.



Il Talento del Calabrone: sempre in ascolto

Proprio la capitale lombarda fa da sfondo, almeno sulla carta, alle vicende ed è il teatro di sfida tra i due contendenti, per quanto l'azione dei suddetti non si sposti mai dai relativi luoghi d'appartenenza: lo studio di Radio 105 per il dj Steph e la macchina per l'attentatore Carlo. È lui a chiamare durante il programma serale che accetta in diretta le richieste degli ascoltatori e riesce a parlare con Steph, annunciando la sua intenzione di togliersi la vita.

Il suo non è uno scherzo e per provare quanto detto non esita a far saltare in aria un ordigno situato sul tetto di uno dei grattacieli vicini. Sarà soltanto l'inizio di una lunga notte nel quale Carlo diventa sempre più minaccioso, sostenendo di avere un'altra bomba all'interno della sua vettura e di essere pronto ad usarla... a meno che determinate condizioni non vengano soddisfatte. Per cercare di gestire la complessa situazione i carabinieri inviano il tenente colonnello Rosa Amedei a supervisionare il fitto colloquio tra i due, ma non tutto è quello che sembra.



Il peso delle aspettative

L'ambientazione e la skyline vorrebbero essere quelli milanesi ma, per ironia della sorte, le riprese sono state effettuate a Roma tramite l'utilizzo di sfondi artificiali. Purtroppo quest'inverosimiglianza alla base, aggiustata tramite suddetti espedienti, non è altrettanto giustificabile in fase narrativa, giacché è più difficile schivare a livello di scrittura le insidie di un genere difficile da gestire senza uno sguardo pieno e completo.

Ed è un peccato, perché a tratti Il Talento del Calabrone offre l'impressione di poter volare alto, ma finisce per afflosciarsi paradossalmente nello stesso paradosso che riguarda il suddetto insetto: "secondo la fisica il calabrone non potrebbe volare. Eppure vola". Smentito scientificamente da più parti, questo detto ben si adatta in chiave metaforica all'ora e mezza di visione, a tratti agile e tagliente ma capace di cadere sotto alcune pesanti ingenuità e franare più o meno rovinosamente a terra. Almeno un paio di passaggi, a cominciare dal colpo di scena finale parecchio forzato, sono infatti implausibili e tolgono fascino e armonia a un racconto che altrimenti aveva i suoi punti di forza nella contrapposizione tra i personaggi di Lorenzo Richelmy e Sergio Castellitto, entrambi in parte.



Cosa che non si può dire per Anna Foglietta, vittima di una caratterizzazione poco ispirata del relativo alter-ego. Il Talento del Calabrone brucia così i notevoli spunti di partenza e pur scorrendo senza troppi patemi fino ai titoli di coda, tra tensione e sentimentalismo, l'impressione è che si sarebbero potuti ottenere risultati assai migliori con un minimo di accortezza in più.