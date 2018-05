Takers, la recensione del film con Paul Walker

John Rahway, Ghost, Jesse Attica, A.J., Jake Attica e il leader Gordon Cozier formano una banda di addestrati rapinatori specializzati in colpi grossi alle banche o a furgoni portavalori. In Takers l'ultimo furto ha fruttato loro un ingente gruzzolo e tutti i membri del gruppo sembrano poter fare i conti con le rispettive situazioni economiche e familiari, ma l'uscita di galera per buona condotta di Ghost, tra i fondatori della gang, rischia di complicare ulteriormente i piani. Il neo uomo libero propone infatti agli ex-compagni un piano che potrebbe sistemarli definitivamente, organizzato nei minimi particolari. Sulle tracce dei criminali vi è però il tenace detective della polizia Jack Welles, pronto a tutto pur di scoprire le loro identità e porre fine alla loro carriera.

L'ultima missione

Nelle intenzioni del regista John Luessenhop avrebbe dovuto ispirarsi a un classico quale Heat - La sfida (1995), ma il risultato finale non ha nulla da spartire col capolavoro di Michael Mann. Piuttosto ci troviamo di fronte a un aggiornamento dell'heist-movie in chiave "tamarra", versione che - nonostante sia priva di una necessaria profondità narrativa - sa comunque come garantire un frenetico divertimento a base action in cento minuti ad alto ritmo. Takers non va per il sottile fin dalla veloce introduzione del numeroso gruppo di personaggi, le cui derivative caratterizzazioni sono a uso e consumo di una trama veloce e senza fronzoli che gioca tutte le sue carte su un ludico intrattenimento a tema. Le varie sottotrame inerenti le vicissitudini personali del gruppo di criminali sono un elemento necessario non tanto all'identificazione empatica del pubblico quanto bensì al processo di indagine dei due detective e un paio di forzature appaiono ben evidenti nel relativo dipanarsi. Dove l'operazione convince maggiormente è perciò nella sua anima estetica, tra canzoni cool e sequenze d'azione al fulmicotone, con la scena della rapina al portavalori concedente un notevole impatto spettacolare, e nel cast di volti noti e dall'appeal verso il grande pubblico quali il compianto Paul Walker, Idris Elba, Hayden Christensen, il rapper Chris Brown e Zoe Saldana , con Matt Dillon nei panni della nemesi poliziesca. La resa dei conti finale segue in tutto e per tutto le linee guida precedentemente tracciate, chiudendo il cerchio di un film frizzante e godibile ma mai completamente compiuto.