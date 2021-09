Synchronic Recensione, il tempo è senza confini nel film con Anthony Mackie

Dai grandi classici come la saga di Ritorno al futuro (avete già visto la spettacolare figure dedicata a Doc Brown di RItorno al Futuro?) alle derive farsesche e improbabili del nostro A spasso nel tempo, il viaggio tra passato, presente e futuro ha sempre affascinato il pubblico di ogni latitudine, sia questo raccontato su carta o su grande e piccolo schermo. Tra gli ultimi esponenti cinematografici del filone possiamo annoverare anche questo Synchronic, nuovo film della coppia di registi formata da Justin Benson e Aaron Moorhead, in onda su Sky la sera del 18 settembre.



Dopo averci accompagnato in una storia di realtà parallele e doppi nel precedente The Endless (2017), i due sviscerano in quest'occasione uno dei temi più cari dagli amanti della fantascienza, ossia quello dei viaggi nel tempo. E lo fanno con un budget decisamente maggiore, tanto che nei panni dei protagonisti troviamo attori di richiamo come l'Anthony Mackie del MCU e il Jamie Dorman che ha fatto impazzire le spettatrici nel franchise pseudo-erotico di 50 sfumature (potete leggere di seguito la recensione di 50 sfumature di rosso).



Synchronic: sogno o son desto?

Gli attori interpretano dei paramedici di New Orleans che ogni notte intervengono per soccorrere persone in preda agli effetti, più o meno devastanti, di droghe o sostanze proibite. Quando scoprono una serie di orribili morti e sparizioni legati ad un nuovo tipo di droga chiamata Synchronic, le loro vite cambiano completamente.

Steve in particolare vi sviluppa un'ossessione dopo aver saputo di essere affetto da una misteriosa e improvvisa forma di tumore, e tramite l'utilizzo di Synchronic è ora in grado di viaggiare indietro nel tempo. Allucinazione o realtà? L'uomo cercherà di comprendere come utilizzare questa incredibile potenzialità della pillola, con lo scopo di riportare indietro qualcuno che si credeva perduto per sempre... ma le insidie sono sempre dietro l'angolo.



Stare al gioco

Non è certo una sci-fi di facile commistione quella proposta da Benson e Morrhead - il primo anche autore della sceneggiatura - e la cripticità che permea i cento minuti di visione è in grado di dividere il pubblico tra entusiasti e delusi. Una sorta di ritorno alle ambiguità narrative del già citato The Endless e che caratterizza lo stile dei suoi autori fin dagli esordi, capace di plasmare un semplice prodotto di intrattenimento in uno schema complesso, che affascina e conturba al contempo.

Synchronic è a tratti spaesante nei suoi deliri scientifici, con continui rimandi ad una figura simbolo della fisica e cosmologia come Stephen Hawking (ed ecco la nostra recensione di La teoria del tutto) per tentare di giustificare teorie ardite, nelle quali la distinzione tra passato-presente-futuro viene etichettata come una mera illusione. Se la narrazione è quindi aperta a molteplici interpretazioni e altrettanti dubbi, la messa in scena segue questo mood bizzarro e iconoclasta.

La regia opta per virtuosismi più o meno velleitari, con la macchina da presa che si muove vorticosamente intorno ai protagonisti e alla realtà da essi calcata, in un gioco di sguardi tra lo spettatore e lo schermo che brilla in una manciata di scene e meno in altre. Più "canoniche" invece le performance del cast, con Mackie e Dornan che seguono i loro ruoli alla lettera senza ruggiti di sorta: ma va già bene così in un film di multiforme assimilazione.