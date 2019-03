SX Tape, la recensione dell'horror disponibile su Amazon Prime Video

Adam è un videomaker e Jill, la sua nuova fidanzata, è un'aspirante pittrice che cova alte ambizioni professionali. Il giovane decide di riprendere la compagna in ogni atteggiamento quotidiano, inclusi i rapporti sessuali, e lei sembra essere attratta da queste attenzioni morbose, dimostrandosi disinibita in più occasioni anche in luoghi pubblici.

Un giorno, dopo essere stata cacciata da un bar proprio per via dei comportamenti che disturbavano gli altri avventori, la coppia passa in macchina vicino a un ex ospedale, abbandonato da anni, nel quale in passato veniva praticato l'aborto ed erano rinchiuse pazienti con problemi mentali.

In SX Tape Jill si sente immediatamente attratta dalla struttura e, nonostante le titubanze del fidanzato (che pure, in un primo momento, aveva considerato di girare lì dentro un filmino), vi entra di nascosto tramite un'apertura nella recinzione. Adam e Jill vengono però notati da un poliziotto di pattuglia e, per non incorrere in problemi legali, decidono di nascondersi all'interno dell'edificio, finendo poi per perdersi nei bui corridoi. Sarà solo l'inizio di un incubo che cambierà per sempre le loro vite.

Sexy horror?

Già nel prologo, in cui viene mostrato tramite la videocamera di sorveglianza l'interrogatorio della giovane protagonista femminile, il pubblico è messo a conoscenza della morte del videomaker, tagliando di fatto spazio al principale colpo di scena. Un male senza dubbio minore all'interno di una produzione che tenta di sfruttare senza originalità l'abusato filone del mockumentary, con gli ottanta minuti di visione quasi totalmente ripresi dall'apparecchiatura di Adam (mai mostrato in volto). Niente avvenimenti in tempo reale, anzi, la prima parte tenta di variare parzialmente le carte di genere con un preponderante voyeurismo erotico, con la bionda Caitlyn Folley che mette in mostra in più occasioni le sue notevoli grazie: proprio a questa gratuita esibizione di pelle nuda si deve il titolo SX Tape, che rimanda per l'appunto ai filmini amatoriali a tema e viene usato come potenziale magnete per un certo tipo di pubblico maschile.

Peccato che ben presto qualsiasi carica sexy ceda il posto alle più convenzionali dinamiche horror, con un ospedale abbandonato all'interno del quale si perdono i due personaggi principali, accompagnati da metà narrazione in poi da due amici della ragazza.

La solita paura

La sceneggiatura dell'esordiente Eric Reese è infarcita di stereotipi e cliché in serie e la piega presa dagli eventi nell'ultima mezzora è quanto di più inverosimile si sia vista in tempi recenti: la via soprannaturale, pur spinta in più occasioni tramite inquietanti apparizioni (anche queste messe in scena con uno stile amatoriale e privo di suspense), perde del tutto il proprio fascino quando la realtà dei fatti viene svelata, con i monitor di sorveglianza quali banali cantori di quanto sia effettivamente avvenuto. SX Tape (disponibile nel catalogo Amazon Prime Video) procede di forzatura in forzatura fino ai titoli di coda, con tanto di inutile e breve sequenza splatter/pixelata inserita durante il relativo scorrere, con le emozioni hot promesse fin dalla locandina restano un lontano miraggio.



Il regista Bernard Rose, autore solo due anni più tardi della versione gore di Frankenstein (2015), non riesce a inserirsi con personalità nell'universo found-footage, a cominciare dalla spesso incoerente messa in scena e nell'assoluta mancanza di tensione nei momenti più concitati del racconto, trovandosi inoltre a giostrare personaggi dalla personalità sfuggente e incostante che tolgono qualsiasi parvenza di verosimiglianza al progetto e negano il possibile trasporto empatico con chi guarda.