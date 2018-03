Swiss Army Man Recensione: su Netflix il film con Paul Dano e Daniel Radcliffe

Hank è naufragato su un'isola deserta ed è sul punto di impiccarsi quando le onde del mare portano a riva il cadavere di un coetaneo. Distratto dagli istinti suicidi, il ragazzo prova a rianimare il corpo privo di vita senza successo, ottenendo in cambio solo fragorose flatulenze. Notando come il puzzolente gas provochi dei movimenti nell'acqua, Hank decide di utilizzare il cadavere come una sorta di motoscafo per raggiungere la terraferma ma anche qui non trova nessuno a cui chiedere aiuto. In Swiss Army Man l'insolita "coppia" si avventura così nella boscaglia nella speranza di raggiungere la civiltà e nel frattempo il vivente scopre di poter usufruire del deceduto compagno, ribattezzato Manny, in maniera sempre diversa per semplificare l'auspicato ritorno a casa.

I vivi e i morti

Vincitore del premio per la miglior regia per un film drammatico all'edizione 2016 del Sundance Film Festival, Swiss Army Man è la sorpresa che non ti aspetti capace di portare una ventata di genuina freschezza all'intero cinema contemporaneo. L'esordio nel lungometraggio dei registi Daniel Kwan e Daniel Scheinert, firmatisi per l'occasione con lo pseudonimo Daniels, è una commedia surreale che gioca col sacro e col profano in un mix irresistibile capace di commuovere e provocare straripanti risate in un'alchimia contagiosa e perfettamente equilibrata, tracciando percorsi mystery col procedere dei minuti e avviandosi verso un finale volutamente aperto a diverse interpretazioni. Atmosfere grottesche e poetiche convivono costantemente nei cento minuti di visione e la presenza marcata di riferimenti da basso volgo trova adeguato bilanciamento in una profonda riflessione sul senso più profondo dell'esistenza messo in scena tramite una sequela di esilaranti gag vedenti impegnata l'atipica coppia di protagonisti, il morto e il vivo, quali facce specchiate di una stessa amara medaglia sui limiti imposti dalla società moderna e sui relativi vizi ed egoismi vigenti nel cosiddetto mondo civilizzato.

Risate riflessive

Quando ha luogo, dopo neanche mezzora, l'imprevedibile cliffhanger che rivoluziona il procedere degli eventi in maniera a dir poco fondamentale, il ritmo viaggia a briglia sciolta sui binari di un affascinante delirio, incisivo sia nei profondi dialoghi e nelle espletate citazioni (il motivetto di Jurassic Park omaggiato a più riprese o i curiosi rimandi a Netflix, dove il film è da poco disponibile) che nella geniale gestione dei due personaggi che si ritrovano a condividere quali unici teatranti la scena filmica per la quasi totalità del minutaggio. Il legame di particolare amicizia, i numerosi flashback che assillano la mente di Hank, un epilogo ricco di potenziali colpi di scena caratterizzano una narrazione scoppiettante e sempre ricca di forbite intuizioni, trovando adeguato supporto in un'altrettanto atipica e straniante colonna sonora e nelle magistrali performance di Paul Dano e Daniel Radcliffe, perfetti nell'originare un rapporto così fuori dagli schemi classici e pregno di una struggente umanità.